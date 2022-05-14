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Скільки українців втратили роботу через війну: статистика
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Початок повномасштабної війни Росії проти України негативно вплинув на всі сфери у нашій державі. Зокрема, й на роботу. Розповідаємо, скільки наших земляків втратили роботу з 24 лютого.
У новому звіті Міжнародної організації праці повідомили приголомшливу цифру. Від початку війни Росії з Україною роботу в нашій державі втратили майже 5 мільйонів людей.
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На жаль, велика кількість підприємств просто виведені з ладу. Деякі з них функціонували на територіях, які зараз тимчасово окуповані Росією. Деякі ж постійно перебувають під обстрілами, тож до роботи повернутися просто фізично не можуть. Відтак, багатьом українцям довелося залишитися без місця праці.
Війна проти України вплине не лише на нашу державу. Вона ще й спровокує голод і низку інших проблем, які торкнуться усіх країн світу без винятку.
Зупинка підприємств і фермерських господарств у нашій країні матиме колосальний вплив. А все тому, що ми експортували ключі продукти харчування.
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