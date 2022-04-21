Де отримати безплатну допомогу від лікарів онлайн: перелік від МОЗ

Під час війни також варто турбуватись про своє здоров'я, зважаючи на власні можливості. Хоч доступ до медзакладів у деяких областях дуже обмежений, але є інші способи отримати консультацію у лікаря. Зібрали актуальні чат-боти та канали, які можуть допомогти у цьому.

У Міністерстві охорони здоров'я продовжують ділитись важливою та актуальною інформацією для українців. На своїй офіційній сторінці МОЗ зібрало перелік ботів та Telegram-каналів, у яких можна безплатно отримати консультації від лікарів різних профілів.

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На шляху до перемоги українцям важливо не забувати дбати про своє здоров'я. В умовах війни доступ до медзакладів в ряді регіонів, на жаль, може бути обмежений. Крім того, частина українців змінили своє місце проживання, тому просто не знають, як та до якого лікаря звернутись, – йдеться у повідомленні.

Де отримати онлайн-консультації від лікарів:

Doc2rbot – чат-бот для лікарів, які хочуть допомогти, та пацієнтів, яким необхідна допомога;

– чат-бот для лікарів, які хочуть допомогти, та пацієнтів, яким необхідна допомога; MedicalForUA_bot – чат-бот медичних онлайн-консультацій

– чат-бот медичних онлайн-консультацій Медичні закупівлі України – чат-бот з актуальною інформацією про пункти вакцинації проти COVID-19

– чат-бот з актуальною інформацією про пункти вакцинації проти COVID-19 HIV_AIDS_bot – чат-бот для людей, які живуть з ВІЛ, тут зібрані всі дані про те, де знайти антиретровірусну терапію в Україні або за кордоном

– чат-бот для людей, які живуть з ВІЛ, тут зібрані всі дані про те, де знайти антиретровірусну терапію в Україні або за кордоном TacticMedAid_bot – чат-бот про алгоритми надання медичної допомоги під час воєнного стану

– чат-бот про алгоритми надання медичної допомоги під час воєнного стану Лікарі України онлайн + ветеринарія – корисний Telegram-канал

– корисний Telegram-канал ДонорUA – канал, де зібрані графіки роботи центрів крові, а також вся важлива інформація про донорство

Важливо турбуватись про здоров'я, особливо під час війни / y Glenn Carstens-Peters on Unsplash

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