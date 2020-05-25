8 областей України не готові перейти на другий етап послаблення карантину: список

Карантин послаблюють не у всіх областях / gettyimages

З 22 травня в Україні запрацював адаптивний карантин, однак досі не всі області готові на другий етап послаблення обмежень. Розповідаємо, у яких регіонах досі не пом'якшують карантин.

За вимогами Міністерства охорони здоров'я, області можуть перейти до другого етапу виходу з карантину лише за умови відповідності епідситуації трьом критеріям:

інцидентність (кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 000 населення) – складає менш як 12 на 100 000 населення (тижневий рівень захворюваності на 100 000 населення в період умовного піку епідемії на території України + 50%);

(кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 000 населення) – складає менш як 12 на 100 000 населення (тижневий рівень захворюваності на 100 000 населення в період умовного піку епідемії на території України + 50%); завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я , визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить менше ніж 50% (достатня кількість для забезпечення стаціонарної допомоги хворим за визначеного рівня захворюваності та з урахуванням резерву на випадок її зростання);

, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить менше ніж 50% (достатня кількість для забезпечення стаціонарної допомоги хворим за визначеного рівня захворюваності та з урахуванням резерву на випадок її зростання); охоплення тестуванням не нижче за рівень інцидентності – тобто середня кількість тестувань (методами полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу) протягом останніх 7 днів складає понад 12 на 100 000 населення.

Станом на 25 травня не готові перейти на другий етап послаблення карантину 8 областей:

Волинська область

Дніпропетровська область

Донецька область

Закарпатська область

Луганська область

Львівська область

Рівненська область

Чернівецька область

У семи регіонах не відповідає критеріям один із показників, а в Чернівецькій області – одразу два.

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