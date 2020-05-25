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Коронавірус Карантин

8 областей України не готові перейти на другий етап послаблення карантину: список

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Карантин послаблюють не у всіх областях - фото 1
Карантин послаблюють не у всіх областях / gettyimages

З 22 травня в Україні запрацював адаптивний карантин, однак досі не всі області готові на другий етап послаблення обмежень. Розповідаємо, у яких регіонах досі не пом'якшують карантин.

За вимогами Міністерства охорони здоров'я, області можуть перейти до другого етапу виходу з карантину лише за умови відповідності епідситуації трьом критеріям:

  • інцидентність (кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 000 населення) – складає менш як 12 на 100 000 населення (тижневий рівень захворюваності на 100 000 населення в період умовного піку епідемії на території України + 50%);
  • завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить менше ніж 50% (достатня кількість для забезпечення стаціонарної допомоги хворим за визначеного рівня захворюваності та з урахуванням резерву на випадок її зростання);
  • охоплення тестуванням не нижче за рівень інцидентності – тобто середня кількість тестувань (методами полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу) протягом останніх 7 днів складає понад 12 на 100 000 населення.

Станом на 25 травня не готові перейти на другий етап послаблення карантину 8 областей:

  • Волинська область
  • Дніпропетровська область
  • Донецька область
  • Закарпатська область
  • Луганська область
  • Львівська область
  • Рівненська область
  • Чернівецька область

У семи регіонах не відповідає критеріям один із показників, а в Чернівецькій області – одразу два.

8 областей України не готові перейти на другий етап послаблення карантину: список - фото 406085

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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