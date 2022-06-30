Скільки українців виступають проти куріння електронних сигарет у громадських місцях

Невдовзі українці не матимуть можливості курити електронні сигарети у громадських місцях. Розповідаємо, як до цього взагалі ставляться наші земляки.

КМІС провів соціологічне опитування. Воно пролило світло на ставлення українців до куріння електронних сигарет у громадських місцях.

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Мовиться про 80% респондентів, які висловились негативно у цьому плані. Вони вважають, що курити ті самі "айкоси" у громадських місцях не варто.

Але і це ще не все. 86% опитаних хотіли б збільшення кількості громадських місць, де б заборонили куріння. Мовиться про, наприклад, робочі місця, офіси, готелі, приміщення підприємств.

Крім того, українці не хочуть рекламу електронних сигарет. За цю відповідь свій голос віддали 79% респондентів. А ще 9 з 10 опитаних переконані, що електронні сигарети мають бути заборонені для неповнолітніх. Саме ж опитування проводили у травні 2022 року. У ньому брали участь повнолітні українці.

Нагадаємо, що заборона курити електронні сигарети у громадських місцях набуде чинності за лічені дні. Від цієї звички українцям доведеться відмовитись з 11 липня.

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