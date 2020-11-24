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Скільки українців вірять у знижки на Чорну п'ятницю: цікаве дослідження
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Українська компанія соціологічних опитувань Gradus Research і Nostra Communications Group провели дослідження напередодні Чорної п'ятниці. Вони розпитали українців про довіру до цієї дати, плани на покупки, споживчі звички та головні орієнтири під час шопінгу.
Результати опитування, в якому брали участь 1434 людини, свідчать про те, що знижкам у Чорну п'ятницю вірять дуже небагато українців. У те, що ціни знижуються, вірять лише 6% опитаних.
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26% українців думають, що ціни залишаються без змін, а 13% – що вони, навпаки, підвищуються. Решта 38% ні в чому не впевнені – ціни, на їхню думку, "швидше за все знижуються". Тільки 35% опитаних планують щось купити у цей день (при цьому 71% усіх покупок у Чорну п'ятницю – спонтанні).
У 2020 році понад 48% українців планують купити електроніку (комп'ютери, ноутбуки, планшети, смартфони), одяг і взуття – 44%. Саме у цих двох категоріях, на їхню думку, найбільші знижки.
Через пандемію 60% турбуються про черги у магазинах і велике скупчення людей. А ті, хто залишається вдома – про технічні проблеми інтернет-магазинів.
Головним критерієм при покупці у цей день залишається ціна – для 81% це вирішальний фактор. 66% опитаних дивляться на розмір знижки, ще 23% виберуть той магазин, де пропонують подарунок до покупки.
"Люди потребують приємних емоцій, особливо у наш час. Вони жадають спалахів щастя. Все це сприяє спонтанним покупкам. Тому Чорна п'ятниця стає саме тим приводом, коли можна себе потішити", – Євгенія Близнюк, засновник і директор дослідницького агентства Gradus Research.
А чи плануєте щось купити собі на Чорну п'ятницю, чи вже влаштували шопінг?
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