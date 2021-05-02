Скільки українців відвідали церкву на Великдень

Скільки українців посвятили паску в церкві у 2021 / slovoidilo

Пандемія внесла зміни у святкування Великодня, однак більшість українців напередодні та у день святкування Пасхи дотримувались правил карантину. Хоч без правопорушень не обійшлось, але у 2021 значно менше людей відвідали богослужіння.

У пресцентрі Національної поліції повідомили, що нічні та вранішні богослужіння в Україні пройшли спокійно і з дотриманням правил карантину. Правоохоронці зафіксували невелику кількість порушень та проводили профілактичну та роз’яснювальну роботи.

І ще: Привітання з Великоднем у прозі: вітання з Пасхою 2021 своїми словами

Відзначається, що загалом у великодніх заходах взяли участь більше як 743 тисячі громадян. У 2020 році святити паску ходили майже 130 000 українців.

За безпеку та порядок відповідали понад 30 тисяч представників Нацполіції, Нацгвардії, курсантів МВС та ДСНС. За останню добу було зафіксовано 35 повідомлень, пов'язаних з відсутністю масок, недотриманням дистанції та іншими адміністративними порушеннями.

Читайте також: МОЗ оновило карантинні зони: хто залишився у "червоних" регіона