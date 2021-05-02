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МОЗ оновило карантинні зони: хто залишився у "червоних" регіонах
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Міністерство охорони здоров'я внесло зміни у список карантинних зон в Україні. Станом на 2 травня до переліку "червоних" входять вже 7 областей, де введено найсуворіші обмеження.
На офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України опублікували оновлений перелік всіх областей за карантинними зонами. Від 29 квітня до переліку "червоних" потрапили 10 регіонів.
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"Червона" зона: Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області. Тут введено локдаун із найсерйознішими обмеженнями.
"Помаранчева" зона захопила 8 областей: Волинську, Дніпропетровську, Донецьку, Кіровоградську, Луганську, Рівненську, Тернопільську та Черкаську.
До "жовтої" зони входить Київ та 10 областей: Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Херсонська і Чернівецька.
Статус "зеленої" зони не отримав жоден регіон країни, оскільки ситуація з коронавірусом не покращилась для того, щоб скасовувати усі обмеження, окрім маскового режиму.
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