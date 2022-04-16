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Скільки українців уже використовують застосунок Дія: цифра дня
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Україна може похизуватися дуже зручним сервісом, який називається "Дія". Він об'єднав у собі всі необхідні документи, а також корисні послуги, якими користуються наші земляки.
Тепер міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, скільки українців встановили застосунок "Дія". Зазначимо, що цифра доволі солідна.
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Наразі застосунком "Дія" користуються 17 мільйонів українців
Продовжуємо працювати для вас 24/7. Під час війни запускаємо нові послуги, збираємо та передаємо кошти на українську армію, разом із вами допомагаємо ЗСУ знищувати ворога та його техніку, – наголосив Федоров.
Він також додав, що впродовж 50 з хвостиком днів війни вдалося запустити 6 онлайн-послуг, 1 цифровий документ і 1 мобільну гру. Міністерству та розробникам застосунку вдалося пристосуватися до нових умов.
У Мінцифри зазначили, що роблять усе можливе, щоб бути на зв'язку та полегшувати життя кожного українця.
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