Скільки українців уже використовують застосунок Дія: цифра дня

Україна може похизуватися дуже зручним сервісом, який називається "Дія". Він об'єднав у собі всі необхідні документи, а також корисні послуги, якими користуються наші земляки.

Тепер міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, скільки українців встановили застосунок "Дія". Зазначимо, що цифра доволі солідна.

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Наразі застосунком "Дія" користуються 17 мільйонів українців

Продовжуємо працювати для вас 24/7. Під час війни запускаємо нові послуги, збираємо та передаємо кошти на українську армію, разом із вами допомагаємо ЗСУ знищувати ворога та його техніку, – наголосив Федоров.

Він також додав, що впродовж 50 з хвостиком днів війни вдалося запустити 6 онлайн-послуг, 1 цифровий документ і 1 мобільну гру. Міністерству та розробникам застосунку вдалося пристосуватися до нових умов.

У Мінцифри зазначили, що роблять усе можливе, щоб бути на зв'язку та полегшувати життя кожного українця.

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