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війна

Скільки українців уже подали заявку на отримання 6 500 гривень допомоги від держави

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За 4 дні подали 2 мільйони заявок на отримання 6500 гривень від держави - фото 1
За 4 дні подали 2 мільйони заявок на отримання 6500 гривень від держави

У зв'язку з війною та втратою робочих місць, українці отримали можливість прохати про грошову компенсацію від держави. Мовиться про 6 500 гривень, які переказуватимуть у рамках програми єПідтримка.

У своєму телеграм-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров поділився актуальними даними. Дізнайтеся, скільки наших земляків усього за 4 дні подали заявки на отримання коштів.

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2 мільйони заявок за 4 дні

Михайло Федоров розповів, що за 4 дні роботи програми уже отримали 2 мільйони заявок від українців. Вони претендують на отримання 6 500 гривень у рамках єПідтримки.

Зазначимо, що на цю суму можуть розраховувати всі наймані працівники, за яких сплачують ЄСВ. Також під цю категорію підпадають ФОП усіх груп. Як у першому, так і в другому випадку мовиться про тих, хто залишився без роботи у населених пунктах, де ведуться активні бойові дії.

Скільки українців уже подали заявку на отримання 6 500 гривень допомоги від держави - фото 500709

Як подати заявку на єПідтримку?

  • Для цього достатньо зробити кілька кліків. Якщо у вас досі немає картки, то оформте її в одному з банків-партнерів.
  • Після цього зайдіть у Дію та натисніть Послуги – єПідтримка – Отримати допомогу.

Якщо послуга недоступна – ви мешкаєте в регіоні, який не підпадає під роботу програми.

Зазначимо, що ці гроші можна використовувати без обмежень. Також їх можна знімати у банкоматах або переказувати на інші картки.

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