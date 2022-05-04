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Скільки українців спілкуються виключно російською мовою: результати опитування
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За час війни українці змінили своє ставлення до багатьох речей, серед яких і мова, якою вони розмовляють. Скільки громадян України користуються тільки російською та як ставляться до перейменування вулиць з російськими та радянськими назвами – читайте далі.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну суттєво поменшало тих громадян, які спілкуються виключно російською. Це підтверджують дані опитування за 27 квітня від соціологічної групи "Рейтинг".
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Сьогодні українську вважають рідною мовою приблизно 80% опитаних, російську – 16%, а також ще 3% обирають іншу мову.
Як наголошують соціологи, мовна самоідентифікація та мова у побуті – це різні площини. Тож станом на кінець квітня кількість тільки російськомовних українців знизилась до 15%. Ще у 2012 році їх було 40%, наприкінці 2021 року – 26%, а до 24 лютого – 18%.
Чимало громадян перейшли до сегмента "двомовних" – 33% (з 15%). Тим часом кількість українців, які вдома розмовляють державною мовою, збільшилась з 44% до 51%.
Відзначається, що 92% громадян вважають себе за національністю українцями, лише 5% – росіянами, ще 3% обирають інший етнос.
До декомунізації та дерусифікації в Україні ставлення таке:
- 71% за демонтаж всіх пам'яток, що пов'язані з РФ;
- 65% за перейменування вулиць з радянськими та російськими назвами;
- 62% за заборону на телебаченні та на радіо будь-якою російської музичної продукції;
- 19% за демонтаж пам'ятників, пов'язаних з Другою світовою війною (40% – проти, 36% – нейтрально);
- 35% за вилучення зі шкільної програми творів російської літератури (30% – проти, 31% – нейтрально)
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