Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

Скільки українців спілкуються виключно російською мовою: результати опитування

  • 184
Як українці ставляться до дерусифікації - фото 1
Як українці ставляться до дерусифікації / Dovile Ramoskaite on Unsplash

За час війни українці змінили своє ставлення до багатьох речей, серед яких і мова, якою вони розмовляють. Скільки громадян України користуються тільки російською та як ставляться до перейменування вулиць з російськими та радянськими назвами – читайте далі.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну суттєво поменшало тих громадян, які спілкуються виключно російською. Це підтверджують дані опитування за 27 квітня від соціологічної групи "Рейтинг".

І ще: Кожен третій українець залишається в країні, адже покидати її – неприйнятно: опитування

Сьогодні українську вважають рідною мовою приблизно 80% опитаних, російську – 16%, а також ще 3% обирають іншу мову.

Як наголошують соціологи, мовна самоідентифікація та мова у побуті – це різні площини. Тож станом на кінець квітня кількість тільки російськомовних українців знизилась до 15%. Ще у 2012 році їх було 40%, наприкінці 2021 року – 26%, а до 24 лютого – 18%.

Скільки українців спілкуються виключно російською мовою: результати опитування - фото 504598

Чимало громадян перейшли до сегмента "двомовних" 33% (з 15%). Тим часом кількість українців, які вдома розмовляють державною мовою, збільшилась з 44% до 51%.

Відзначається, що 92% громадян вважають себе за національністю українцями, лише 5% – росіянами, ще 3% обирають інший етнос.

До декомунізації та дерусифікації в Україні ставлення таке:

  • 71% за демонтаж всіх пам'яток, що пов'язані з РФ;
  • 65% за перейменування вулиць з радянськими та російськими назвами;
  • 62% за заборону на телебаченні та на радіо будь-якою російської музичної продукції;
  • 19% за демонтаж пам'ятників, пов'язаних з Другою світовою війною (40% – проти, 36% – нейтрально);
  • 35% за вилучення зі шкільної програми творів російської літератури (30% – проти, 31% – нейтрально)

Читайте також: Як змінилися зарплати українців під час війни – результати опитування

пропозиції партнерів
Новини