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Скільки українців регулярно займаються сексом: пікантна статистика

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Постійного займаються сексом майже 70% українців - фото 1
Постійного займаються сексом майже 70% українців / pexels

За даними опитування соцгрупи Рейтинг, 80% опитаних вважають секс важливою частиною життя. Також 45% респондентів переконані, що для чоловіків секс важливіший, ніж для жінок.

Постійного сексуального (статевого) партнера мають 67% українців. Про це свідчать результати дослідження, проведеного соцгрупи Рейтинг. Також 4% респондентів сказали, що мають непостійного партнера. 19% відповіли, що зараз не мають, але перед цим були сексуальні партнери.

І ще: Учені назвали вагому причину регулярно займатися сексом

Тільки 3% відзначили, що не мають партнера і ніколи не було перед цим, 7% відмовилися відповідати на питання, – відзначили соціологи.

80% опитаних вважають секс важливою частиною життя - фото 307660
80% опитаних вважають секс важливою частиною життя

Майже 80% опитаних погодилися з твердженнями про те, що секс є дуже важливою частиною життя людини (10% – не погодилися).

Дві третини вважають, що сексуальні стосунки до шлюбу – це нормально. Кожен п'ятий – протилежної думки. Найчастіше цю тезу підтримували молодь і ті, хто перебуває в незареєстрованому шлюбі або є холостяком, – уточнили соціологи.

45% опитаних переконані, що для чоловіків секс важливіший, ніж для жінок (34% протилежної думки). Прихильників такої думки більше серед жінок і осіб середнього і старшого віку. Половина опитаних планують святкувати День Святого Валентина. 41% – не планують, 3% не знають такого свята.

Опитування проходило серед двох тисяч українців від 18 років методом інтерв'ю (face-to-face) з 23 січня по 3 лютого 2019 року.

Читайте також: День святого Валентина 2019: інтимні аксесуари для незабутньої ночі (18+)

Джерело: ratinggroup
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