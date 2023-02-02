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Скільки українців проти поточної зарплати військових – дослідження
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Зарплату для військових, які воюють, вважають оптимальною 40% українців, недостатньою – 34%, зависокою – 8%.
Про це свідчить дослідження, яке було проведено з ініціативи "Українського ветеранського фонду" Міністерства у справах ветеранів України.
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Отже, зарплату для військових, які воюють, вважають:
- оптимальною – 40% українців
- недостатньою – 34%
- зависокою – 8%
- не змогли оцінити – 18%
Стосовно зарплати військових, які служать в тилу, половина оцінили її як оптимальну, 13% нижче необхідної – 15%, вище необхідної – 11%, не змогли оцінити – 25%. У порівнянні з опитуванням у серпні 2022 року не спостерігається різких змін щодо оцінки розміру зарплати військових згаданих категорій.
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