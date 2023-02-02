Скільки українців проти поточної зарплати військових – дослідження

Зарплату для військових, які воюють, вважають оптимальною 40% українців, недостатньою – 34%, зависокою – 8%.

Про це свідчить дослідження, яке було проведено з ініціативи "Українського ветеранського фонду" Міністерства у справах ветеранів України.

Читайте також: Менше корупції – наскільки Україна покращила показники в індексі сприйняття корупції

Отже, зарплату для військових, які воюють, вважають:

оптимальною – 40% українців

недостатньою – 34%

зависокою – 8%

не змогли оцінити – 18%

Стосовно зарплати військових, які служать в тилу, половина оцінили її як оптимальну, 13% нижче необхідної – 15%, вище необхідної – 11%, не змогли оцінити – 25%. У порівнянні з опитуванням у серпні 2022 року не спостерігається різких змін щодо оцінки розміру зарплати військових згаданих категорій.

Це цікаво: У Києві з'явився неймовірний патріотичний стінопис із безпілотником