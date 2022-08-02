Ось скільки відсотків населення України стали внутрішніми переселенцями

Українці продовжують виїжджати зі сходу, півдня й півночі України у більш безпечні області. У липні кількість внутрішніх переселенців зросла. Читайте далі та дізнайтеся, скільки зараз в Україні ВПО!

Кількість громадян в Україні, які стали ВПО, зараз становить понад 6,6 млн людей, тобто 15 відсотків від загального населення України. Про це повідомили в "Укрінформ" з посиланням на дані Міжнародної організації з міграції. Відбувся брифінгу на тему: "Актуальна інформація про погіршення гуманітарної ситуації в Україні та допомогу міжнародних організацій для підтримки людей, які постраждали від війни".

І ще: Ось на які товари в магазинах підвищився попит в Україні

При цьому 5,5 мільйона вже встигли повернулися додому – здебільшого у Київ, Київську, Харківську, Одеську, Чернігівську області. До цього людей спонукає ситуація з працевлаштуванням, що є досить складно.

Згідно з даними останнього загальнонаціонального репрезентативного опитування, яке Міжнародна організація з міграції провела з 12 до 23 липня, наразі в Україні понад 6,6 млн осіб є внутрішньо переміщеними. Ця цифра становить 15 відсотків від загального населення України. Вона дещо зросла у порівнянні з кінцем червня – тоді МОМ нарахувала близько 6,3 млн внутрішньо переміщених осіб", – прокоментувала Варвара Жлуктенко, представниця організації.

До теми: Акція "Смілива гривня" від НБУ: здайте монети на потреби ЗСУ