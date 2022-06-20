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війна Kalush

Скільки українців планують цього року поїхати у відпустку: статистика

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Скільки українців планують цього літа піти у відпустку - фото 1
Скільки українців планують цього літа піти у відпустку

Літо у розпалі, тож українці мали б міркувати над відпусткою. Але війна і в це внесла свої корективи. Розповідаємо, скільки наших земляків хотіли б вибратись кудись у відпустку.

Кадровий портал grc.ua провів бліцопитування. Його результати показали, скільки українців хотіли б сходити у відпустку.

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Як з'ясувалось, хотіли б поїхати у відпустку лише 11% опитаних українських працівників. Причому, з них лише 1% хотів би вибратись за кордон. Цікаво, що й популярні напрямки не змінились. Мовиться про Туреччину й Єгипет, але виліт буде з країн Європи.

Але більшість тих, хто таки планують відпустку, віддадуть перевагу внутрішньому туризму. Наприклад, у гори поїдуть 3% опитаних, а от 6% виберуться до іншого регіону країни.

Скільки українців планують цього року поїхати у відпустку: статистика - фото 507921

Натомість більшість вважає, що відпустка зараз узагалі не на часі. Таку позицію підтримують 47% опитаних. А от майже чверть – 23% – повідомили, що втратили роботу через війну. Тож у них немає ані можливостей, ані бажання вибиратись у відпустку.

Натомість 6% перебувають зараз у вимушеній безоплатній відпустці. Тим часом 9% шукають прихистку від війни за межами нашої держави. Це означає, що їм зараз теж не до відпустки.

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