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Скільки українців пішли до церкви на Великдень
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Напередодні та у день святкування Великодня більшість українців дотримались правил карантину та проявили свідомість щодо відвідин храмів. Звісно ж, не обійшлось і без правопорушень.
У пресцентрі МВС повідомили, що у більшості церков України богослужіння пройшли без порушень. Правоохоронці зафіксували лише 19 випадків недотримання правил карантину.
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Відзначимо, що святкові заходи з нагоди Великодня пройшли у 13 658 храмах по всій країні, а за безпеку відповідали 26 500 поліцейських з Нацгвардією.
"Участь у богослужіннях взяли майже 130 000 громадян. І сьогодні ми можемо говорити про те, що громадяни проявили правову свідомість і дослухалися до наших закликів дотримуватися карантинних обмежень. Утім впродовж доби зафіксовано випадки присутності понад 10 вірян у храмах, у тому числі без засобів індивідуального захисту у 19 культових спорудах на території 13 областей. Поліцейські склали три адміністративні протоколи та розпочали одне кримінальне провадження. Решта матеріалів ретельно вивчається для прийняття законного рішення. Поліція продовжує працювати в посиленому режимі", – розповів очільник Нацполіції Ігор Клименко.
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