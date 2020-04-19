Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Великдень

Скільки українців пішли до церкви на Великдень

  • 75
Скільки українців пішли у церкві на Пасху - фото 1
Скільки українців пішли у церкві на Пасху / Новини України (UAZMI)

Напередодні та у день святкування Великодня більшість українців дотримались правил карантину та проявили свідомість щодо відвідин храмів. Звісно ж, не обійшлось і без правопорушень.

У пресцентрі МВС повідомили, що у більшості церков України богослужіння пройшли без порушень. Правоохоронці зафіксували лише 19 випадків недотримання правил карантину.

І ще: Христос Воскрес! Як правильно вітатись на Великдень: історія привітання

Відзначимо, що святкові заходи з нагоди Великодня пройшли у 13 658 храмах по всій країні, а за безпеку відповідали 26 500 поліцейських з Нацгвардією.

"Участь у богослужіннях взяли майже 130 000 громадян. І сьогодні ми можемо говорити про те, що громадяни проявили правову свідомість і дослухалися до наших закликів дотримуватися карантинних обмежень. Утім впродовж доби зафіксовано випадки присутності понад 10 вірян у храмах, у тому числі без засобів індивідуального захисту у 19 культових спорудах на території 13 областей. Поліцейські склали три адміністративні протоколи та розпочали одне кримінальне провадження. Решта матеріалів ретельно вивчається для прийняття законного рішення. Поліція продовжує працювати в посиленому режимі", – розповів очільник Нацполіції Ігор Клименко.

Скільки українців пішли до церкви на Великдень - фото 399015

Читайте також: Привітання з Великоднем 2020 для родичів: щирі вітання на Пасху

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Антидепресивний плейлист: популярні пісні, які підіймуть настрій
  • 12 квітня, 13:29
  • 977
ТЕСТ: Вгадайте українську пісню за коментарем з соцмереж
  • 10 квітня, 13:00
  • 1611
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2232269
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Релігія Великдень