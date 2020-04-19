Скільки українців пішли до церкви на Великдень

Скільки українців пішли у церкві на Пасху / Новини України (UAZMI)

Напередодні та у день святкування Великодня більшість українців дотримались правил карантину та проявили свідомість щодо відвідин храмів. Звісно ж, не обійшлось і без правопорушень.

У пресцентрі МВС повідомили, що у більшості церков України богослужіння пройшли без порушень. Правоохоронці зафіксували лише 19 випадків недотримання правил карантину.

І ще: Христос Воскрес! Як правильно вітатись на Великдень: історія привітання

Відзначимо, що святкові заходи з нагоди Великодня пройшли у 13 658 храмах по всій країні, а за безпеку відповідали 26 500 поліцейських з Нацгвардією.

"Участь у богослужіннях взяли майже 130 000 громадян. І сьогодні ми можемо говорити про те, що громадяни проявили правову свідомість і дослухалися до наших закликів дотримуватися карантинних обмежень. Утім впродовж доби зафіксовано випадки присутності понад 10 вірян у храмах, у тому числі без засобів індивідуального захисту у 19 культових спорудах на території 13 областей. Поліцейські склали три адміністративні протоколи та розпочали одне кримінальне провадження. Решта матеріалів ретельно вивчається для прийняття законного рішення. Поліція продовжує працювати в посиленому режимі", – розповів очільник Нацполіції Ігор Клименко.

Читайте також: Привітання з Великоднем 2020 для родичів: щирі вітання на Пасху