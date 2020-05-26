Скільки українців набрали вагу: післякарантинна статистика

Малорухливий спосіб життя в період карантинних обмежень позначився на фізичній формі значної частини населення. Такі висновки зробили фахівці з соціологічних та маркетингових досліджень Active Grou.

Так, під час телефонного інтерв'ю на запитання "Як змінилася ваша вага за час карантину?", 35,3% з 1523 опитаних відповіли, що трохи набрали вагу. Ще 2,7% повідомили, що істотно набрали вагу.

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Разом з тим ще 40,3% повідомили, що їхня вага не змінилася, трохи схудли 5%, сильно схудли 1,5%. Але були й ті, хто не стежив за своєю вагою – 15,2% опитаних. При цьому близько 7% українців набрали вагу, але не вважають це негативом.

Найбільш поширеним є набір ваги на 3 кг – про це повідомили 28,1%, на 2 кг поправилися 22,3%, на 5 кг – 15,6%, на 1 кг – 10,7%, на 4 кг – 8%. 5,8% повідомили, що за карантин їхня вага збільшилася на 10 кг. Серед схудлих найпоширенішою була відповідь 2 кг.

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