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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 листопада

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 25 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 25 листопада: в Україні виявлено 661 858 випадків коронавірусу.

Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила

За попередню добу було зафіксовано 13 882​​ нові випадки COVID-19. Станом на ранок 25 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 34 397 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 182 331 результат тестування на COVID-19.
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 листопада - фото 436489

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 661 858
Одужали 307 778
Померли 11 492

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (62 620) та у Харківській області (52 538). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 15 984

Волинська область

 22 516

Дніпропетровська область

 31 861

Донецька область

 20 868

Житомирська область

 27 368

Закарпатська область

 22 150

Запорізька область

 26 328

Івано-Франківська область

 33 409

Кіровоградська область

 4 557

Київ

 62 620

Київська область

 33 262

Львівська область

 42 874

Луганська область

 5 793

Миколаївська область

 16 229

Одеська область

 39 742

Полтавська область

 19 679

Рівненська область

 28 860

Сумська область

 24 811

Тернопільська область

 26 329

Харківська область

 52 538

Херсонська область

 9 141

Хмельницька область

 27 114

Чернівецька область

 32 067

Черкаська область

 19 826

Чернігівська область

 15 932

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 листопада - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 листопада - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 25-11-2020:

Захворіли

60 108 193
Одужали

41 556 897
Померли

1 414 925

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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