Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 листопада

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 25 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 25 листопада: в Україні виявлено 661 858 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 13 882​​ нові випадки COVID-19. Станом на ранок 25 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 34 397 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 182 331 результат тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 661 858 Одужали 307 778 Померли 11 492

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (62 620) та у Харківській області (52 538). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 15 984 Волинська область 22 516 Дніпропетровська область 31 861 Донецька область 20 868 Житомирська область 27 368 Закарпатська область 22 150 Запорізька область 26 328 Івано-Франківська область 33 409 Кіровоградська область 4 557 Київ 62 620 Київська область 33 262 Львівська область 42 874 Луганська область 5 793 Миколаївська область 16 229 Одеська область 39 742 Полтавська область 19 679 Рівненська область 28 860 Сумська область 24 811 Тернопільська область 26 329 Харківська область 52 538 Херсонська область 9 141 Хмельницька область 27 114 Чернівецька область 32 067 Черкаська область 19 826 Чернігівська область 15 932

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 25-11-2020:

Захворіли 60 108 193 Одужали 41 556 897 Померли 1 414 925 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

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