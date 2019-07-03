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Скільки українці витрачають на ліки в рік: дослідження

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В Португалії витрачають $279 на ліки у рік - фото 1
В Португалії витрачають $279 на ліки у рік / Ivona

Жителі України у 2018 році витратили на ліки, в середньому, $73 на людину, тоді як у 2016 році цей показник становив $54.

Про це йдеться в інфографічному довіднику Фармацевтика України 2019, підготовленому компанією Top Lead за підтримки фармацевтичної компанії Дарниця, юридичної фірми Aequo і Торгово-промислової палати України.

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У довіднику зазначається, що в країнах Європи витрати на ліки суттєво вищі, ніж в Україні. В Естонії цей показник становить $258, в Португалії $279, у Швеції $509, в Норвегії $613, в Ісландії $764.

Автори дослідження звертають увагу, що 99% витрат на лікарські засоби в аптечному сегменті фінансує безпосередньо населення України. Водночас, у країнах Європи істотна частина витрат покривається коштом медичної страховки і державних програм. Таким чином, факторами росту споживання ліків в Україні можуть стати державне фінансування і розвиток страхування.

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Джерело: businessviews
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