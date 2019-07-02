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Експерти назвали найкращий вік для вагітності

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З віком у жінок збільшується ймовірність багатоплідної вагітності - фото 1
З віком у жінок збільшується ймовірність багатоплідної вагітності / Flo

Вчені провели безліч досліджень і з'ясували, який вік для вагітності є найоптимальнішим. Дізнайтеся, коли найкраще народжувати малюка.

Найкращим періодом для вагітності є вік від 20 до 35 років. За даними вчених, після 30 в організмі жінки зменшується вироблення яйцеклітин, що знижує ймовірність завагітніти.

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Вже до 40 років, у бажаючих завагітніти, з'являється висока ймовірність розвитку гестаційного діабету та інших ускладнень під час вагітності, які провокують проблеми зі здоров'ям як у них самих, так і у дітей. Також вчені повідомили, що з віком у жінок збільшується ймовірність багатоплідної вагітності і народження близнюків, включаючи трійню.

Медики відзначають, що жінкам, які хочуть завагітніти і народити після 35 років, необхідно ретельно контролювати свій спосіб життя. Чим вище потенціал здоров'я в цьому віці, тим вище шанси на вдалу вагітність і народження здорової дитини.

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Джерело: parents.com
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