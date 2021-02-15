14-річний школяр встановив вражаючий рекорд у FIFA 21

Данський підліток Андерс Вейрганг встановив новий рекорд у FIFA 21. Юний талант виграв 535 матчів поспіль у режимі Weekend League. 14-річний геймер залишався непереможеним протягом 17 тижнів.

Попередній рекордний результат Андерс Вейрганг обійшов з величезним відривом: до нього найбільш затяжна серія перемог без жодної поразки у Weekend League обірвалася на 298-му матчі.

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Таким чином, юний данець зумів перевершити цей показник майже вдвічі. Сам рекордсмен заявляв, що з нетерпінням чекає настання свого 16-річчя: саме тоді йому дозволять брати участь в офіційних турнірах з розіграшем призових грошей. І до цього моменту він має намір відточувати навички у режимі Weekend League.

Андерс Вейрганг почав грати у FIFA з 13-ї частини й уже зумів виступити на декількох турнірах без вікового цензу. У списку досягнень юного обдарування є вражаюча перемога над чинним у 2018 році чемпіоном світу Мохаммедом Аркусом, якого школяр "виніс" з рахунком 6: 0 у прямому ефірі.

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