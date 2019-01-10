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Китайці випустили новий потужний позашляховик
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Преміальний позашляховик від FAW на базі Toyota Crown готовий до виходу на ринок.
Довгоочікувана новинка від китайського бренду Hongqi, що належить FAW, зовсім скоро потрапить до рук перших покупців.
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Старт продажів на домашньому ринку намічений на перше півріччя 2019-го. Світова спільнота познайомилася з позашляховиком, побудованим на базі Toyota Crown минулого покоління, ще на жовтневому мотор-шоу в Гуанчжоу. Товарна версія SUV отримала дизайн в стилі концептуального Hongqi S-Concept, а також довжину, що перевищує позначку в п'ять метрів.
Під капотом Hongqi HS7 ховається трилітровий бензиновий мотор потужністю 338 к.с. У парі з ним працює восьмиступінчастий "автомат" від Aisin. Повний привід буде доступний вже при покупці початкової модифікації. Цінник на новинку встановлять на позначці 280 000 юанів. Це значно нижче, ніж вартість прямих конкурентів нового преміального SUV. Так, мінімальна ціна на Mercedes-Benz GLE в Китаї становить 591 800 юанів.
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