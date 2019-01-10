Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Різдво Нацвідбір на Євробачення 2019

Китайці випустили новий потужний позашляховик

  • 38
Під капотом Hongqi HS7 ховається трилітровий бензиновий мотор - фото 1
Під капотом Hongqi HS7 ховається трилітровий бензиновий мотор / auto.163

Преміальний позашляховик від FAW на базі Toyota Crown готовий до виходу на ринок.

Довгоочікувана новинка від китайського бренду Hongqi, що належить FAW, зовсім скоро потрапить до рук перших покупців.

І ще: Експерти назвали найбільш ненадійні б/у авто

Старт продажів на домашньому ринку намічений на перше півріччя 2019-го. Світова спільнота познайомилася з позашляховиком, побудованим на базі Toyota Crown минулого покоління, ще на жовтневому мотор-шоу в Гуанчжоу. Товарна версія SUV отримала дизайн в стилі концептуального Hongqi S-Concept, а також довжину, що перевищує позначку в п'ять метрів.

Під капотом Hongqi HS7 ховається трилітровий бензиновий мотор потужністю 338 к.с. У парі з ним працює восьмиступінчастий "автомат" від Aisin. Повний привід буде доступний вже при покупці початкової модифікації. Цінник на новинку встановлять на позначці 280 000 юанів. Це значно нижче, ніж вартість прямих конкурентів нового преміального SUV. Так, мінімальна ціна на Mercedes-Benz GLE в Китаї становить 591 800 юанів.

Китайці випустили новий потужний позашляховик - фото 299752
Китайці випустили новий потужний позашляховик

Читайте також: У мережі опубліковані фото інтер'єру нового розкішного крос-купе WEY VV7 GT

Джерело: auto.163
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
  • 28.12.2018, 19:00
  • 4033
Гороскоп на січень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків
  • 01 cічня, 08:26
  • 1886
Привітання з Днем ангела Степана: побажання і картинки на іменини
  • Вчора, 07:15
  • 4839
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Авто