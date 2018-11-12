Скільки смартфонів продала компанія Huawei за свою історію

Під час конференції World Internet Conference, що проходила на днях у китайському місті Вучжень, президент Huawei Consumer Cloud Services Чжан Пін похвалився тим фактом, що компанії вдалося продати понад 4 мільярди смартфонів.

Очевидно, що до цієї вражаючої цифри також входять продажі суббренда Honor.

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Оголошуючи про досягнення цього значущого рубежу, президент Huawei зазначив, що тільки на Китай, населення якого становить близько 1,4 мільярда осіб, припало понад 2 мільярди реалізованих за весь час телефонів. На жаль, скільки в цьому загальному показнику продажів складають смартфони, невідомо.

Загалом Huawei продав 4 мільярди смартфонів / wikimedia

Наступний мільярд мобільних пристроїв Huawei розраховує реалізувати протягом найближчих кількох років. Що стосується плану з продажу смартфонів на цей рік, виробник планує сумарно реалізувати понад 200 мільйонів апаратів, включаючи моделі Honor.

До слова, остання модель компанії – флагманський слайдер Honor Magic 2 – на днях встановив рекорд продажів у Китаї. Уся стартова партія смартфонів була розпродана в день надходження у продаж.

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