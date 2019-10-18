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Скільки ще триватиме бабине літо 2019: з'явився точний прогноз погоди

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Гарна осіння погода триматиметься ще кілька днів - фото 1
Гарна осіння погода триматиметься ще кілька днів

Осінь 2019 тішить теплом, а цьогорічне бабине літо встановило вже кілька температурних рекордів. Однак усе добре закінчується, тож уже незабаром Україну накриє холодна й дощова погода. Синоптик дав точний прогноз, коли цього чекати.

Для початку – не поспішайте засмучуватись, адже у вас ще є цілий тиждень, аби насолодитись теплом. Як повідомив провідний синоптик відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Роман Мурмило, бабине літо триватиме в Україні щонайменше 7 днів.

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При цьому до наступних вихідних 26-27 жовтня синоптики прогнозують поступове зниження температури повітря. Стовпчики термометрів впадуть приблизно на 5 градусів.

"Нового похолодання поки що не видно. Просто очікується поступове зниження температури на всій території України. Тільки в кінці тижня можуть пройти невеликі дощі в західних областях, але це не вплине на ситуацію в цілому", – пояснив Мурмило.

Бабине літо буде зберігатися до кінця наступного тижня. Десь буде більше хмарності, десь менше, можливі також тумани, але різкої зміни в погоді не очікується, – підсумував синоптик.

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Джерело: bozrevatel
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