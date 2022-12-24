Який зв'язок між кофеїном і ефективністю тренувань

Горня улюбленої ароматної кави зранку здатне зарядити енергією на цілий день. Але одна справа пити каву за сніданком, щоб прокинутися, і зовсім інша – включати її у свій тренувальний план.

Кофеїн сприяє збудженню нервової системи і покращує концентрацію перед заняттям. Фахівці стверджують, що кофеїн допомагає позбавлятися м'язової втоми після тренування і позбавлятися больових відчуттів, пише gurman-bel.

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Деякі дослідження показали, що кофеїн покращує продуктивність при бігу, їзді на велосипеді, футболі, баскетболі, тенісі, гольфі та підйомі важких предметів.

Більшість досліджень фокусуються на ефекті кофеїнових таблеток, а не кави як напою. Вимірювання того, як кава впливає на продуктивність при спорті, складніше, оскільки вміст кофеїну варіюється в кожній чашці. Однак, було проведено кілька досліджень, що розглянули ефект саме кавового напою.

Якщо ж вас турбують будь-які болі, в тому числі серцеві і головні, скаче тиск, ви відчуваєте себе стривоженими і схвильованими, від кави краще відмовитися. Не варто зайвий раз випробовувати свою нервову систему перед виснажливою фізичною активністю, радять вчені.

Кава

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