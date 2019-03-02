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Скільки професій існує в Україні: несподівана цифра

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Скільки професій нарахували в Україні - фото 1
Скільки професій нарахували в Україні

Український ринок праці не такий маленький, як може здатись на перших погляд. У Держслужби зайнятості розповіли, скільки ж професій, а також видів робіт існує в нашій країні.

Щороку у світі збільшується кількість нових професій, і Україна також не виняток. Звісно ж, поява свіжих видів занять призводить до зникнення застарілих, однак число вакансій все одно вражає. У Центральному апараті Держслужби зайнятості розповіли про кількість робіт, які є в нашій країні.

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“Усі професії та професійні назви робіт, які офіційно застосовуються в Україні, внесено до Національного класифікатора ДК 003:2010 “Класифікатор професій”. Наразі він налічує близько 9 тисяч професій та видів робіт. У зв’язку з технологічним розвитком щороку до класифікатора вносяться певні зміни: окремі професії зникають, змінюються їхні назви або з’являються нові”, – розповіли у службі на запит УНН.

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Джерело: УНН
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