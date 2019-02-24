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5 вагомих причин регулярно їсти квасолю
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Квасоля – дуже корисний продукт. Вона має високу поживну цінність, і її вживання пов'язане з оздоровчими ефектами. Фахівці в області здорового харчування назвали 5 причин, що пояснюють, чому потрібно обов'язково їсти квасолю.
Знижує рівень холестерину. Вченими зі США було встановлено, що щоденне вживання всього 120 грамів квасолі здатне дати 10% зниження рівня холестерину в крові приблизно за місяць. Цей ефект обумовлений високим рівнем вмісту харчових волокон.
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Знижує тиск. Квасоля містить калій і магній. Додавання калію в раціон може знизити затримку натрію та допомогти відновити артеріальний тиск до норми. Магній, також присутній у квасолі, допомагає цьому. Також до складу квасолі входить фолієва кислота, дефіцит якої пов'язаний з ушкодженнями стінок судин, розвитком атеросклерозу і тієї ж гіпертонії.
Захищає від анемії. Квасолю потрібно обов'язково їсти людям, що страждають від зниженого гемоглобіну, анемії. Цей продукт – чемпіон за вмістом заліза: якщо в м'ясі його міститься приблизно 3 мг, то у квасолі – понад 10 мг заліза на 100 г продукту.
Омолоджує. Хочете виглядати молодо, привчіть себе їсти квасолю. Її вживання сприяє виробленню білка колагену, завдяки якому шкіра виглядає гладкою та пружною.
Допомагає схуднути. Споживання квасолі не тільки допомагає худнути без додаткових зусиль, а й запобігає набору ваги надалі. Квасоля багата ізофлавонами – речовинами, які оздоровлюють кишківник, сприяючи зростанню корисних бактерій у складі його мікрофлори. Це забезпечує не тільки ефект схуднення, але і в цілому зміцнює імунітет.
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