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Готуйтесь до мандрів: 10 країн для бюджетних подорожей
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Валютна компанія Travelex опублікувала список місць, де на 18 тисяч гривень можна прожити довше за все. Причому, до більшості можна легко дістатися з України.
Дані Travelex ґрунтуються на щоденних особистих витратах туристів: три прийоми їжі в ресторані, чотири безалкогольні напої, два келихи пива, дві чашки кави та дві поїздки на громадському транспорті на день. Хоча в розрахунок не включені витрати на проживання, в країнах з низькими особистими витратами зазвичай можна знайти і відповідне житло. Представляємо десятку лідерів рейтингу.
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10 місце: Португалія (17 днів)
За кілька років країна завоювала репутацію фінансово вигідної для подорожей у Західній Європі. Крім цього, Португалія повна захоплюючих пейзажів, історичних пам'яток і музеїв, смачних страв і першокласних вин. Дістатися з України до Португалії – не проблема, адже тепер туди літає лоукостер Wizz Air.
9 місце: Південна Африка (18 днів)
Пам'ятки цієї великої країни варіюються від неймовірної дикої природи до яскравих нічних закладів, від космополітичного Кейптауна до пустельних пляжів і від піщаних пустель до джунглів. У ПАР також можна покататися на двох найвідоміших у світі елітних поїздах "Синій поїзд" (Blue Train) і "Гордість Африки" (Pride of Africa). На жаль, для бюджетних мандрівників, ці рейси зазвичай дорогі.
8 місце: Туреччина (22 дні)
Мультикультурний Стамбул, пляжі "Турецької Рив'єри", гарячі басейни з мінеральною водою в Памуккале або римські руїни 200 років до н.е., у Туреччині є що запропонувати вам за доступними цінами. До того ж, у авіаперевізника Turkish Airlines періодично з'являються недорогі пропозиції.
7 і 6 місця: Польща і Угорщина (22 дні)
Два найбільш відвідуваних польських міста – Варшава і Краків – занурюють у дивовижну атмосферу об'єднання старого і сучасного світів. В Угорщині мандрівники зазвичай концентруються на Будапешті з його унікальною культурою, історією, пейзажами та кухнею. В обидві країни можна долетіти лоукост-рейсами з України.
5 і 4 місця: Чехія і Болгарія (23 дні)
Чеська Республіка і Болгарія можуть похвалитися тим же поєднанням історії, природних пейзажів, нічного життя, культури і кухні, яке ви знайдете в Польщі і Угорщині. Очолює списки напрямків для бюджетних мандрівників, звичайно, Прага. Столиця Болгарії Софія поступово отримує подібну репутацію.
3 місце: Ямайка (25 днів)
Можливо, ви здивуєтеся, побачивши туристичний центр Карибського басейну на третьому місці в цьому списку, але Ямайка дійсно по праву посідає свою позицію. Тут значно менше історичних пам'яток, ніж у попередніх країнах, але зате є неперевершені пляжі та нічні клуби. Єдина проблема – у трансфері, адже прямих рейсів і лоукостів з України на Ямайку немає.
2 місце: Мексика (26 днів)
Хочете побачити нескінченні пляжі або реліквії доколумбових цивілізацій? У Мексиці все це є. Відвідайте Мехіко – столицю Мексики і найбільше місто світу – або вирушайте відпочивати на океанський курорт у популярному Тулумі. Правда, добиратися до Мексики теж недешево.
1 місце: Таїланд (44 дні)
У Таїланді 18 тисяч можна витратити за півтора місяця – майже вдвічі довше, ніж у Мексиці. Як і в деяких інших країнах їхнього списку, тут можна знайти мальовничі пляжі і гори, жваві міста і будь-які страви, які тільки побажаєте. Таїланд розташований далеко, але оскільки тут можна залишитися надовго, дорога того однозначно вартує.
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