Недовго музика грала: iPhone 12 mini пройшов тест на автономність

Місяць тому Apple представила один з найбільш компактних смартфонів у своїй історії. iPhone 12 mini отримав новітній процесор A14 Bionic, яскравий OLED-дисплей і компактний формфактор, який не міг не вплинути на автономність пристрою. Розповідаємо, скільки він може пропрацювати на одному заряді.

Потрапивши на огляд до журналістів, iPhone 12 mini відразу ж розкритикували через малий час роботи від одного циклу заряду.

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Реальна місткість iPhone 12 mini становить всього 2227 мАг. І це тоді, коли більшість бюджетників на Android укомплектовані батареями на 3500-4000 мАг. Під час ході тестування у режимі безперервного серфінгу при підключенні до 4G/LTE мережі і яскравості дисплея на рівні 500 ніт iPhone 12 mini протримався 8 годин і 11 хвилин. Знизивши яскравість до мінімуму, тестувальники змогли підняти автономність до 10 годин 22 хвилин.

Оцінка автономності iPhone 12 mini декількома західними виданнями виглядає так:

Час автономної роботи iPhone 12 mini нижчий, ніж середнє значення по ринку. Заряджати його доведеться щовечора, – The Verge.

Якщо ви звикли часто користуватися своїм смартфоном, то будьте готові до того, що він не пропрацює добу, – TechRadar.

Навіть при помірному використанні смартфона його доведеться заряджати щоночі, – Engadget.

Такі показники автономності значно гірші, якщо порівнювати з іншими пристроями лінійки iPhone 12 і перевершують лише iPhone SE (2020). При запуску ігор смартфон розряджається до 50% всього за три години. На зарядку з 0% до 50% за умови використання фірмової 20-ватної зарядки та кабелю йде близько 30 хвилин.

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