В ООН спрогнозували кількість населення Землі до 2050 року

Наразі населення світу становить 7,7 мільярда людей і ця цифра продовжує зростати. До 2050 року вона досягне аж 9,7 мільярда людей!

У доповіді Генерального секретаря ООН, представленій на розгляд Комісії, зазначається, що зростання чисельності населення супроводжується його старінням, зниженням рівня народжуваності, а також стрімкою урбанізацією.

І ще: Фахівці розповіли, яке місто світу буде найбільш населеним до 2035 року

Зараз приблизно 56% світового населення живе в містах. Майже весь приріст населення в майбутньому буде відбуватися за рахунок збільшення кількості міських жителів, на яких, згідно з прогнозами, в 2030 році буде припадати 60% населення країн світу, а до 2050 року приблизно 68%.

Середній рівень народжуваності в світі 2,5 дитини на одну жінку, а до 2030 року він складе близько 2,4 народжень на жінку. За прогнозами, в 2050 році більше 70% населення світу буде жити в країнах, де загальний показник народжуваності нижчий за рівень, необхідний для відтворення населення.

Що стосується людей у ​​віці 65 років і старше, то їх частка в загальній чисельності населення зростає. Зараз їх 19% в Європі і 16% в Північній Америці, а до 2050 року ці показники збільшаться до 28% і 23% відповідно.

Читайте також: Найбільш густонаселений острів на планеті: мальовничі фото