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Скільки побачень через Tinder закінчуються сексом: цікаві цифри

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Скільки побачень через Tinder закінчуються сексом: цікаві цифри - фото 1

Норвезькі психологи задалися питанням, скільки збувається Tinder-мрій і скільки побачень закінчуються близькістю – будь то секс на одну ніч або відносини.

У дослідженні брали участь 269 студентів (62% – дівчата), які хоча б раз знайомилися через додаток. З'ясувалося, що збігів може бути скільки завгодно, але лише близько 50% закінчуються зустріччю в офлайні. І зовсім небагато побачень стають початком чогось більшого.

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За статистикою, тільки 20% побачень закінчуються сексом. А лише 25% користувачів додатка сподіваються знайти в ньому потенційного партнера для відносин.

Скільки побачень через Tinder закінчуються сексом: цікаві цифри - фото 370943

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Джерело: link.springer
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