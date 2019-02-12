Скільки платять кур'єрам у різних містах України

Розвиток інтернет-торгівлі був би неможливим без кур'єрських служб, адже далеко не кожен покупець готовий відвідувати пункти самовивозу. Ну, а на тлі недавнього запуску в Україні сервісів з доставки їжі та інших товарів Uber Eats і Glovo попит на кур'єрів підвищився ще більше.

Фахівці OLX вирішили дослідити цей сегмент і з'ясувати, скільки платять українським кур'єрам різного типу.

За даними OLX, у січні 2019 року роботодавцям знадобилося вдвічі більше фахівців, ніж минулого місяця. Крім того, на платформі з'явилися вакансії від Uber Eats. Подібний сплеск експерти спостерігали у вересні перед запуском кур'єрської служби Glovo.

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Середня зарплата столичних кур'єрів склала 9000 грн. Причому, в Uber Eats платять вдвічі більше – 17500 грн в середньому. Правда, кількість таких вакансій обмежена – всього 11% від всіх пропозицій з доставки.

У Uber Eats готові давати і 20000 грн – все залежить від способу пересування. На своєму транспорті ставка на місяць за нормований 8-годинний робочий день становить 12000 грн. За 50 годин на тиждень щомісяця платять 15000 грн, за 60 і більше годин прибуток складе 20000 грн. Якщо свого транспорту немає, його можна позичити у компанії, але тоді зарплата виходить трохи нижчою – від 10000 грн до 17000 грн.

У Києві найцінніші фахівці з доставки, які водять авто. Їх шукають найчастіше, а платять в середньому 11000 грн. За останні півроку 22% вакансій на OLX Робота розміщували для піших кур'єрів – їм платили близько 8000 грн. Серед всіх оголошень всього 8% для тих, хто їздить на велосипеді або скутері – таких пропозицій менше, але зарплати при цьому вищі (15000 грн на місяць).

У Київській області в останньому півріччі було більше нових вакансій для кур'єрів, ніж у всіх областях України разом узятих. Що стосується інших регіонів нашої країни, то ця професія потрібна в Харкові, Одесі та Дніпрі. Поки в цих областях немає служб доставки Uber Eats і Glovo, середня зарплата становить 8000-8500 грн. Найменше роботи за останні півроку було у кур'єрів Закарпатській, Кіровоградській, Волинській і Чернівецькій областях.

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