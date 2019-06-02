Незвичайний аксесуар: фіни створили навушники з грибів і дріжджів

Такі навушники не мають негативного впливу на екологію

Фінські дизайнери спільно з вченими використовували грибок, біопластик з дріжджів і інші матеріали, вирощені за допомогою мікроорганізмів, щоб створити навушники Korvaa. Дивіться, що з цього вийшло!

Розробка повинна продемонструвати весь потенціал синтетичної біології, яка об'єднує класичну біологію з інженерією.

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Зробити саме навушники вирішили через те, що при їх виробництві використовуються найрізноманітніші неекологічні матеріали – від твердої пластмаси до гнучкої сітки і м'якої тканини.

Каркас Korvaa зроблений з пластику, вирощеного на основі молочної кислоти і пекарських дріжджів. Цей матеріал добре розкладається і може використовуватися для 3D-друку.

Подушечки зроблені з грибка, який утворює повітряну пінку, а динаміки покриті сіткою з протеїну на основі павукового шовку. Решту частин навушників виготовили з целюлози.

Ось так виглядають органічні навушники:

Творці відзначають, що їх головною метою було дослідження майбутнього продуктового дизайну.

Це, безумовно, лише поверхнева демонстрація того, що ми можемо зробити за допомогою природних матеріалів у майбутньому, – говорить один з розробників Томас Таллквіст.

Погодьтесь, виглядають вони дуже круто!

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