На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Скільки пити води у різному віці: названа оптимальна норма
-
- 5
Ми часто чуємо попередження: зберігайте водний баланс! Іноді від оточуючих, але частіше це наш внутрішній голос. Питна вода необхідна для життя. Ми розповімо вам, скільки води треба пити.
Якщо пити достатню кількість води, це допомагає нашому організму легко виконувати різні функції. Вітаміни, вуглеводи і білки належним чином розчиняються, реакції ферментації проходять легше, поживні речовини проникають в клітини, а токсини виводяться з організму, пише vodaiceberg.
І ще: Фахівці розповіли, чому не варто регулярно приймати гарячий душ
Однак добова потреба в рідині у всіх різна. Європейське агентство з безпеки харчових продуктів (EFSA) пропонує такі рекомендації щодо споживання питної води:
- Немовлята (6-12 місяців) 0,8-1,0 літр або 3-4 склянки;
- Діти (1-2 роки) 1,1-1,2 літра або 5 склянок;
- Діти (2-3 роки) 1,3 літра або 5,7 склянки;
- Діти (4-8 років) 1,6 літра або 7 склянок;
- Хлопчики (9-13 років) 2,1 літра або 9 склянок;
- Дівчата (9-13 років) 1,9 літра або 8,3 склянки;
- Дорослі чоловіки (старші 14 років) 2,5 літра або 11 склянок;
- Дорослі жінки (старші 14 років) 2,0 літра або 9 склянок.
Це цікаво: Авокадо проти бананів: експерти розповіли, який фрукт корисніший
-
12:44Скільки пити води у різному віці: названа оптимальна норма
-
12:16Три знаки Зодіаку, на яких чекає кар'єрний ріст у червні
-
11:49Горе-водій загнав BMW у пісок, замкнув ключі всередині і залишив увімкнену задню передачу
-
11:21Відомий шеф-кухар показав на відео, як ідеально приготувати курку: простий рецепт
-
10:48Ілон Маск знову завалив вартість головної криптовалюти: який зараз курс біткойна
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
10:19Переможцем конкурсу фотографій дикої природи стала оптична ілюзія з орангутангом
-
09:45У Німеччині представили унікальну прикрасу для рота
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 червня
-
08:50Узбережжя Чорного моря у Туреччині засипало снігом: фото
-
08:22Фахівці розповіли, чому не варто регулярно приймати гарячий душ
-
07:44Кросовер Toyota Corolla Cross отримав дещо цікаве
-
07:17Перегляньте свій раціон і ще 4 прості способи підвищити гормон щастя
- 03 червня
-
21:53We the People: дивіться трейлер мультсеріалу Барака та Мішель Обами
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
21:274 червня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:53В Іспанії чоловіки-вчителі одягнули спідниці: навіщо вони це зробили
-
20:20Коли люди почуваються найрозкутіше і хочуть сексу: результати дивують
-
19:54Найшкідливіші продукти для чоловіків після 40 років
-
19:43Як виглядає будинок з підземним гаражем: потрапити у нього можна через секретний тунель
-
19:22Ремінісценція: вийшов перший трейлер фантастичного трилера з Х'ю Джекманом
-
19:12У США вакцинованим людям видаватимуть пиво та квитки на спортивні матчі
-
18:52Холостячка Злата Огневич позувала у спекотній фотосесії
-
18:34Найпотужніші бюджетні Android-смартфони травня 2021 року: рейтинг AnTuTu
-
18:15Гороскоп на 4 червня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:16Три знаки Зодіаку, на яких чекає кар'єрний ріст у червні
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 червня
-
07:17Перегляньте свій раціон і ще 4 прості способи підвищити гормон щастя
- 03 червня
-
20:20Коли люди почуваються найрозкутіше і хочуть сексу: результати дивують
-
17:42Не Траволта та Л. Джексон: кого хотів бачити Тарантіно у Кримінальному чтиві
-
13:21ТОП 5 знаків зодіаку, яким найбільше пощастить у червні
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 червня
-
07:19Авокадо проти бананів: експерти розповіли, який фрукт корисніший
- 02 червня
-
19:40Спокуслива модель заробляє на схожості з Кендалл Дженнер (18+)
-
17:5210 найпотужніших Android-смартфонів травня за версією AnTuTu: рейтинг
-
15:17Пісня Go_A стала першим в історії україномовним хітом, який потрапив у чарт Billboard
-
11:53Коли людина вважається повністю вакцинованою: відповідь МОЗ
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 червня
-
07:29Не підведуть: названі автомобілі, які ламаються найрідше
- 01 червня
-
21:51Сексологиня склала рейтинг найпоширеніших травм під час сексу
-
17:30Меми про літо, які змусять сміятись і плакати (фото)
-
14:33Знайдіть матусю: цю красуню плутають з її донькою (відео)
-
12:19ТОП 5 найкращих серіалів весни 2021, як ви могли пропустити
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 червня
-
07:51На річці Гудзон у Нью-Йорку з'явився футуристичний парк Little Island: відео
- 31 травня
-
20:44Темна сторона: астрологи назвали декілька безсердечних знаків Зодіаку
-
19:22Забудь про бар: холостяцькі вечірки, які вражають (фото)
-
16:30ТОП 7 нових серіалів червня 2021, які сподобаються всім
-
14:25ТОП 3 програми, які допоможуть кинути курити
-
12:19Найпопулярніші пісні травня: плейлист нових зарубіжних хітів