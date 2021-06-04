Скільки пити води у різному віці: названа оптимальна норма

Ми часто чуємо попередження: зберігайте водний баланс! Іноді від оточуючих, але частіше це наш внутрішній голос. Питна вода необхідна для життя. Ми розповімо вам, скільки води треба пити.

Якщо пити достатню кількість води, це допомагає нашому організму легко виконувати різні функції. Вітаміни, вуглеводи і білки належним чином розчиняються, реакції ферментації проходять легше, поживні речовини проникають в клітини, а токсини виводяться з організму, пише vodaiceberg.

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Однак добова потреба в рідині у всіх різна. Європейське агентство з безпеки харчових продуктів (EFSA) пропонує такі рекомендації щодо споживання питної води:

Немовлята (6-12 місяців) 0,8-1,0 літр або 3-4 склянки; Діти (1-2 роки) 1,1-1,2 літра або 5 склянок; Діти (2-3 роки) 1,3 літра або 5,7 склянки; Діти (4-8 років) 1,6 літра або 7 склянок; Хлопчики (9-13 років) 2,1 літра або 9 склянок; Дівчата (9-13 років) 1,9 літра або 8,3 склянки; Дорослі чоловіки (старші 14 років) 2,5 літра або 11 склянок; Дорослі жінки (старші 14 років) 2,0 літра або 9 склянок.

Вода / aze

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