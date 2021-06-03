Авокадо проти бананів: експерти розповіли, який фрукт корисніший

Авокадо стає популярнішим в Україні з кожним роком. Цей жирний плід використовують у супах, соусах і навіть при приготуванні шоколаду. Авокадо може бути відмінним джерелом корисних жирів. Але є й інші причини включити його до свого регулярного раціону.

Зокрема, експерти розповіли, чому він корисніший, ніж банани. Про переваги авокадо розповідає Medikforum.

Це цікаво: Експерти назвали продукти, які не варто заморожувати

Калію більше, ніж в бананах

За даними Міністерства сільського господарства США, у 100 грамах авокадо міститься 485 міліграмів калію. У бананах на 130 міліграмів менше. Цей мінерал допомагає регулювати нервову функцію і транспортувати поживні речовини у клітини, одночасно видаляючи відходи. Калій також допомагає боротися з високим кров'яним тиском.

Багато клітковини

За даними МСГ США, у 100 грамах авокадо міститься близько 7 грамів клітковини. Фахівці клініки Мейо відзначають, що продукти з великим вмістом клітковини допомагають довше відчувати насичення. Це важливо для людей, які стежать за своєю вагою.

Джерело фолієвої кислоти

Авокадо багате фолієвою кислотою. У 100 грамах міститься 81 мікрограмів фолієвої кислоти. Це вітамін групи B, який важливий для правильної роботи мозку і здорової вагітності. Жінкам дітородного віку рекомендується приймати 400 мікрограмів фолієвої кислоти на день, а вагітним до 600. Вітамін допомагає запобігти вродженим дефектам мозку і хребта.

Тож ви можете сміливо додавати до свого раціону авокадо. Цей фрукт не лише стане відмінним доповненням до улюблених страв, а й принесе вам багато користі.

Читайте також: Аніта Луценко розповіла, скільки можна їсти фруктів і ягід