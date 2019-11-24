Скільки підлітків по всьому світу ведуть малорухливий спосіб життя: цифра шокує

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що понад 80% підлітків у всьому світі ведуть недостатньо активний спосіб життя. Про це повідомляється у новому дослідженні.

У звіті говориться, що така низька фізична активність ставить під загрозу здоров'я зростаючого покоління.

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За останні роки частка недостатньо активних дівчат у 27 країнах світу зросла до 90%. Спостерігається значний гендерний розрив, коли дівчатка у фізичній активності відстають від хлопчиків у всіх країнах світу, крім Афганістану, Самоа, Тонга і Замбії. У ВООЗ заявляють, що ситуація досить серйозна, а для її вирішення потрібно вжити термінових заходів.

Діти надто багато часу приділяють гаджетам

Термінові комплексні заходи необхідні вже зараз, особливо для заохочення дівчаток до участі у фізичній активності, – говорить автор дослідження Регіна Гатхолд.

Дослідження провели у школах 146 країн. Воно показало, що серед дітей від 11 до 17 років фізична активність незначна. Крім того, стало зрозуміло, що глобальна мета ВООЗ щодо підвищення цього показника на 15% до 2030 року не буде досягнута.

Експерти рекомендують підліткам хоча б годину на день виділяти на фізичні навантаження: піші прогулянки, їзду на велосипеді, рухливі ігри.

За словами доктора Марка Тремблейа з науково-дослідного інституту лікарні Східного Онтаріо, відсутність фізичної активності є четвертим за значущістю фактором, який може привести до передчасної смерті.

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