Скільки пасажирів обслужили українські аеропорти

Українські аеропорти, витрати на ремонт яких в наступному році зростуть у п'ять разів, в січні-листопаді 2019 року обслужили 22 млн 576 тисяч пасажирів. Такі дані повідомили в Державній авіаційній службі України.

У 2019 пасажиропотік на міжнародних рейсах зріс на 20% і склав 20,4 млн осіб. На внутрішніх рейсах кількість пасажирів зросла на 7,7%, до 2,17 млн ​​пасажирів. Це на 18,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У 2018 році пасажиропотік українських аеропортів досяг 20,55 млн осіб.

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Українські авіакомпанії за 11 місяців 2019 року виконали 95,7 тисячі комерційних рейсів (+3,1%) і перевезли 12,87 млн ​​пасажирів (+10,2%).

Найбільшими аеропортами України за пасажиропотоком за 11 місяців 2019 року стали:

"Бориспіль" – 14,21 млн (+21,6%)

"Київ" (Жуляни) – 2,41 млн (–7,4%)

"Львів" – 2,05 млн (39,4%)

"Харків" – 1,23 млн (+39%)

"Запоріжжя" – 392,8 тис. (+6,3%)

"Дніпро" – 318,6 тис. (+14%).

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