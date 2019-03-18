Скільки пар взуття має бути у гардеробі кожного чоловіка

Експерти рекомендують складати базовий гардероб саме з взуття, адже саме під нього легше підбирати вбрання. Визначити, скільки пар взуття вам потрібно, не так уже й складно, але є свої тонкощі.

Якщо говорити згрубша, то на тиждень достатньо двох пар взуття. Це дозволить не носити одне і те ж два дні поспіль. Також варто тримати про запас ще одну пару.

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Спробуймо розібратися по сезонах. Прикинемо, що весна й осінь – один сезон, то у нас вийде дев'ять пар: три пари на літо, три на зиму, а також три – на осінь та весну. Але не варто забувати, що до цієї кількості додаються всілякі кеди, кросівки, робоче взуття, пара взуття для урочистостей тощо. У цілому, у вас вийде щонайменше 15 пар. Детальніше про взуттєву базу читайте далі:

Весна/Осінь

Демісезонне взуття зазвичай змушене витримувати найсильніші удари долі – від різких температурних перепадів до постійної вологості. І якщо в суху погоду можна дозволити собі монкі або замшеві челсі, то в особливо важкі моменти краще носити високі черевики.

Високі монкі ідеально підійдуть для примхливої погоди

Літо

Влітку користуватися трьома парами взуття легко і складно водночас. З одного боку, погода не настільки мінлива, як навесні, з іншого – непросто залишатися байдужим до всього різноманіття літнього взуття. Втім, можна виокремити три базові пари. По-перше, лофери – вони підійдуть і для офісу, і для довгих прогулянок набережною. Вони ідеально поєднуються як з класичними штанами, так і з шортами. По-друге, світлі кеди – не можемо придумати образ, в який вони не впишуться. По-третє, сандалі – навіть якщо ви не наважуєтеся носити їх в місті, на відпочинку вони абсолютно незамінні.

Лофери – універсальне літнє взуття

Зима

Коли настають справжні морози, протистояти спокусі залізти в затишні уги практично неможливо. Холоднокровно підійти до вибору зимового взуття можна тільки у теплу пору року. Вам знадобляться: утеплені черевики, які підійдуть і до костюма, і до джинсів; хайкери для складних погодних умов і поїздок за місто; високі черевики, які зможуть пережити зіткнення з усілякою бридотою, якою посипають тротуари.

Пам'ятайте, що взимку ваші ноги мають бути в теплі та сухості

Беріть пару на пів розміру більшу й утепліть її хутряною устілкою – в цьому і буде ключова відмінність зимових черевиків від осінніх.

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