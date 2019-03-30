Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Слуга народу

Скільки пам'яті дійсно необхідно сучасному смартфону у 2019 році

  • 38
Скільки потрібно пам'яті смартфону - фото 1
Скільки потрібно пам'яті смартфону / extremetech

Експерти з ресурсу Android Authority вирішили перевірити, скільки оперативної пам'яті дійсно необхідно сучасному смартфону у 2019 році. Вони провели власне тестування і прийшли до певних висновків.

Перші Android-смартфони за сучасними мірками були досить слабкими мобільними пристроями. На зорі існування цієї мобільної платформи у 2009 році 128-256 МБ оперативної пам'яті вистачало, але до кінця 2010 року 512 МБ вже було відверто впритул. За наступні роки обсяг оперативної пам'яті в Android-смартфонах виріс до значних 12 ГБ.

І ще: Ця версія Android виявилася найшвидшою

Для найнеобхідніших додатків достатньо буде 4 Гб пам'яті - фото 317814
Для найнеобхідніших додатків достатньо буде 4 Гб пам'яті

YouTube, WhatsApp і інші "легкі" додатки займають в оперативній пам'яті від 100 до 300 МБ. Прості аркадні ігри і Twitter витрачають від 300 до 400 МБ пам'яті. Instagram, Google Maps, Google Photos потрібно від 400 до 700 МБ через необхідність розміщувати в оперативній пам'яті багато ресурсомістких даних, причому у випадку з Instagram це різний медіа-контент. З цієї ж причини Twitter "їсть" 400 МБ. Браузер Chrome з 3 відкритими вкладками забирає 900 МБ, як і невимогливі тривимірні відеоігри на кшталт Asphalt 9.

Експерти зробили висновок, що для комфортного використання смартфона необхідно мати мінімум 4 ГБ оперативної пам'яті, з урахуванням того, що сама система також витрачає близько 2 ГБ пам'яті. В цьому випадку можна тримати у пам'яті одну вимогливу гру і пару додатків на зразок Twitter і WhatsApp.

Читайте також: Функції, які пожирають заряд вашого iPhone

Джерело: androidauthority
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
10 дурних запитань адвокату: як стати найкращим
  • 28 березня, 16:41
  • 630
Найкрутіші фішки нашого дитинства: ностальгійна колекція з 90-х
  • 26 березня, 18:01
  • 519
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1353910
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Смартфони