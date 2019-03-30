Скільки пам'яті дійсно необхідно сучасному смартфону у 2019 році

Експерти з ресурсу Android Authority вирішили перевірити, скільки оперативної пам'яті дійсно необхідно сучасному смартфону у 2019 році. Вони провели власне тестування і прийшли до певних висновків.

Перші Android-смартфони за сучасними мірками були досить слабкими мобільними пристроями. На зорі існування цієї мобільної платформи у 2009 році 128-256 МБ оперативної пам'яті вистачало, але до кінця 2010 року 512 МБ вже було відверто впритул. За наступні роки обсяг оперативної пам'яті в Android-смартфонах виріс до значних 12 ГБ.

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Для найнеобхідніших додатків достатньо буде 4 Гб пам'яті

YouTube, WhatsApp і інші "легкі" додатки займають в оперативній пам'яті від 100 до 300 МБ. Прості аркадні ігри і Twitter витрачають від 300 до 400 МБ пам'яті. Instagram, Google Maps, Google Photos потрібно від 400 до 700 МБ через необхідність розміщувати в оперативній пам'яті багато ресурсомістких даних, причому у випадку з Instagram це різний медіа-контент. З цієї ж причини Twitter "їсть" 400 МБ. Браузер Chrome з 3 відкритими вкладками забирає 900 МБ, як і невимогливі тривимірні відеоігри на кшталт Asphalt 9.

Експерти зробили висновок, що для комфортного використання смартфона необхідно мати мінімум 4 ГБ оперативної пам'яті, з урахуванням того, що сама система також витрачає близько 2 ГБ пам'яті. В цьому випадку можна тримати у пам'яті одну вимогливу гру і пару додатків на зразок Twitter і WhatsApp.

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