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Ця версія Android виявилася найшвидшою
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Раніше компанія Google заявила, що представить офіційне оновлення до Android Q на оригінальні смартфони Pixel. Для фанатів компанії, а особливо для тих, у кого в розпорядженні все ще є перші Pixel, ця новина стала великим і приємним сюрпризом.
У зв'язку з цими радісними новинами на YouTube з'явилося відео, в якому автор вирішив порівняти продуктивність однієї моделі смартфона Pixel з різними версіями Android.
І ще: З'явилася бета-версія Android Q, яку можуть завантажити всі власники Google Pixel
Перше покоління смартфонів Google Pixel і Pixel XL було представлено ще у 2016 році, і, як правило, смартфони цього віку зі встановленою на них актуальною версією ПЗ починають помітно гальмувати. Все ж варто віддати оригінальним флагманам Google належне, адже вони протягом усього терміну служби показували себе дуже гідно.
Використовуючи один і той же смартфон Pixel, на якому встановлені Android 7.1.2, Android 8.1, Android 9.0 і нова бета-версія Android Q, ми можемо нехай і не повністю, але все ж зрозуміти, як різні версії ПЗ впливають на загальну продуктивність пристрою .
Так, які результати? Як це не дивно, але на різних версіях ПЗ пристрій показав себе приблизно однаково. Смартфон на Android N закінчив тест з показником 2:50, на Android 9.0 Pie – 2:52. Android O і Q впоралися ідентично – 2:53.
Звичайно, такий тест не відображає всіх аспектів використання смартфона в повсякденному житті з безліччю встановлених і запущених додатків, але все одно цікаво спостерігати, що чотири різні версії Android практично не позначилися на продуктивності старенького Google Pixel.
Варто також відзначити, що Android Q в цьому тесті все ще є ранньою бета-версією, тому той факт, що він показує себе на одному рівні з іншими версіями, насправді досить багатообіцяючий.
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