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Скільки овочів та фруктів потрібно їсти щодня
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Науковці розповіли, скільки фруктів та овочів повинно бути у раціоні кожної людини. Ці цифри вас здивують!
Учені визначили, яку кількість овочів та фруктів потрібно їсти кожного дня, щоб не мати проблем зі здоров'ям. За їхніми словами, такі заморожені чи свіжі продукти обов'язково мають переважати у раціоні.
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Ідеальну порцію вирахували науковці з Оксфордського університету. Щодня люди повинні з'їдати близько 400 грамів фруктів та овочів. Це підтвердили експерименти за участю 300 тисяч осіб у віці 40-85 років.
Саме така кількість продуктів рослинного походження здатна зміцнити здоров'я, покращити самопочуття та нормалізувати вагу. 400 грамів варто розділити на порції, щоб допомагати їх засвоєнню, а також комбінувати з крупами.
"Таке харчування знизило ризики розвитку ішемічної хвороби на 22%. Також у піддослідних покращилась робота шлунку та кишківника", – наголосили науковці.
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