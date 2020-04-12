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Скільки оперативної пам'яті потрібно для Windows 10: названа крайня межа
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Ентузіасти інколи намагаються витиснути максимум зі своїх комп'ютерів, що відкривають для себе нові горизонти. Нещодавно один експеримент з ПК показав, скільки ж насправді потрібно оперативної пам'яті для запуску Windows 10.
У специфікаціях до Windows 10 зазначено, що мінімальна конфігурація, при якій операційна система здатна працювати, виявляється досить скромною за сьогоднішніми мірками. Для запуску "десятки" необхідний X86 сумісний процесор з тактовою частотою 1 ГГц або вище у поєднанні з 1 ГБ оперативної пам'яті. Варто зазначити, що подібні системні вимоги просить Windows Vista, яка вийшла 13 років тому.
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Один з користувачів Twitter виконав даремний, але досить кумедний експеримент. Він зумів особисто переконатися, на якій нижній межі обсягу оперативної пам'яті здатна запуститися Windows 10.
Для експерименту ентузіаст використовував невимогливу 32-бітну версію Windows 10 1909 на віртуальній машині Oracle VirtualBox під Arch Linux на настільному ПК Dell Inspiron 3670. Потім автор "дослідження" поступово знижував обсяг ОП, виділеної для віртуальних машини, щоб дізнатися нижню межу для завантаження робочого столу операційної системи.
Перша спроба була здійснена при 512 МБ оперативної пам'яті, що вище, ніж те, що вже було досягнуто в реальних умовах на реальній машині з процесором Via C7, що працює на частоті 400 МГц (набагато нижче за мінімальну вимогу 1 ГГц) і жалюгідними 448 МБ ОП (технічно 512 МБ, а 64 МБ було зарезервовано системою для інтегрованої графіки).
Друга спроба полягала в тому, щоб зменшити максимально виділену пам'ять до 256 МБ ОП – "десятка" завантажилася без проблем. При 192 МБ Windows 10 змогла насилу завантажити робочий стіл, а вже при 140 МБ інтерфейс відмовився виводитися на екран. Зниження цього значення до 128 МБ призвело до "синього екрана смерті".
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