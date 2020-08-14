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Популярна гра Fortnite оголосила війну Apple i Google

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Fortnite - фото 1
Fortnite / app2top

На Apple i Google подали в суд за "монополізм" – популярну гру Fortnite видалили з магазину додатків.

Корпорації Apple i Google видалили зі своїх магазинів додатків популярну гру Fortnite у зв'язку із запровадженою у ній новою системою внутрішніх платежів, яка мала допомогти розробнику Epic Games уникнути великої комісії (15-30%) при придбанні внутрішньоігрових послуг.

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Своєю чергою Epic Games подали позов до суду проти цих компаній-монополістів. Нова система оплати була сприйнята у Apple i Google як порушення правил сервісу - тому проти гри і були застосовані санкції.

Окрім судового позову, який замість грошової компенсації ставить вимогу припинити монополістичну практику, Epic Games почали і медіакампанію, спрямовану насамперед проти Apple. Саме продукти "яблучної" компанії принесли особливо значний дохід розробникам: 24 млн доларів, у той час як користувачі Android обмежилися усього 2 млн.

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Джерело: reuters
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