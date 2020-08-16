Коли відбудеться перезапуск гри Battletoads на сучасних платформах

Перезапуск гри Battletoads для сучасних платформ нарешті обзавівся датою релізу, яку чекати залишилося зовсім недовго.

У новому трейлері RARE показали трохи ігрового процесу Battletoads, і повідомили, що вийде гра вже 20 серпня. Проєкт захопить ігрову консоль Xbox One, персональні комп'ютери (буде доступна в Steam), а також з першого дня з'явиться в Xbox Game Pass.

Це цікаво: Prince of Persia: The Dagger of Time дивіться кінематографічний трейлер гри

Геймери отримають beat 'em up про культових жаб з мультяшною графікою і кооперативом на трьох. Згідно з сюжетом, герої об'єднаються з давнім ворогом, щоб разом протистояти новій загрозі. Передплатники Xbox Game Pass вже можуть завантажити гру на персональний комп'ютер або Xbox One, а в Steam з'явилися системні вимоги гри:

Мінімальні

ОС: Windows 10

Процесор: Pentium G620

Оперативна пам'ять: 8 Гб оперативної пам'яті

Відеокарта: Nvidia GTX 650 або AMD R7 250x

DirectX: Версії 11

Місце на диску: 15 ГБ

Рекомендовані

ОС: Windows 10

Процесор: AMD Phenom II x4 965

Оперативна пам'ять: 8 Гб оперативної пам'яті

Відеокарта: Nvidia GTX 650 Ti або AMD R7 260

DirectX: Версії 11

Місце на диску: 15 ГБ

І ще: Популярна гра Fortnite оголосила війну Apple i Google