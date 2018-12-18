Салати на Новий рік 2019: рецепти дешевих і смачних салатів з фото

Смачні салати – головна прикраса столу на Новий рік 2019. Їхні рецепти не потребують багато часу, а головне – економлять бюджет. Готуйте дешеві новорічні салати разом із Радіо МАКСИМУМ!

Традиційні салати на Новий рік 2019

Обираючи салати на Новий рік 2019, не варто забувати про старі перевірені рецепти, адже так ви отримаєте гарантовано смачні страви. Вибирайте улюблений новорічний салат до душі та насолоджуйтеся смаком з дитинства!

Олів'є класичний з ковбасою

Рецепт Олів'є на Новий рік

Продукти:

Варена ковбаса 400 г

Яйця 5 шт.

Зелений горошок 1 баночка

Морква 200 г

Картопля 500 г

Солоні огірки 350 г

Майонез 100 г

Сіль за смаком

Зелень за смаком

Рецепт приготування:

Відваріть яйця, а в окремій каструлі – моркву і картоплю. Остудіть. У цей час наріжте ковбасу кубиками. Також наріжте солоні огірки. Так само поріжте остиглі яйця, моркву, картоплю. Намагайтеся, щоб кубики були приблизно однакового розміру. Змішайте всі інгредієнти, додайте зелений горошок. Залиште трохи горошку для прикраси. Поставте салат охолоджуватися в холодильник на 2-3 години. Перед подачею на стіл заправте салат майонезом, додайте сіль. Прикрасьте салат свіжою зеленню і зеленим горошком. Приємного апетиту і веселих свят!

Салат з крабовими паличками і рисом

Салат з крабовими паличками на Новий рік 2019

Продукти:

Пропарений рис 0,5 склянки

Крабові палички 250 г

Курячі яйця 4 шт.

Огірки 2 шт.

Кукурудза 300 г

Сметана 2 ст.л.

Майонез 2 ст.л.

Сіль

Рецепт, як приготувати:

Пропарений рис перебрати, залити окропом з розрахунку 2 до 1 і зварити до готовності. Відкинути на друшляк, промити і охолодити. Яйця відварити, очистити, порізати і додати до рису. Свіжі огірки помити, порізати, покласти в миску до рису і яєць. Крабові палички порізати. Додати до решти підготовлених інгредієнтів. Банку з консервованою кукурудзою відкрити, злити рідину і покласти в миску з порізаними продуктами для салату. У миску з салатом додати сметану, майонез, сіль за смаком. Салат ретельно перемішати і можна подавати.

Салат "Соняшник з чіпсами"

Фото новорічного салату Соняшник

Продукти:

Куряче філе 300 г

Твердий сир 100 г

Гриби 100 г

Курячі яйця 3 шт.

Чіпси 60 г

Маслини 150 г

Майонез 150 г

Рецепт приготування салату:

Виберіть велику пласку тарілку. Укладайте салат шарами, промазуючи кожен майонезом. Спочатку, відварене куряче м'ясо, дрібно нарізане на шматочки. Потім мариновані гриби. За ними натерті на дрібну терку яєчні білки. Четвертий шар – тертий сир. Натерті на дрібну терку яєчні жовтки будуть останнім шаром. Щоб салат мав гарний вигляд, по периметру тарілки викладаємо чіпси, а серединку оформляємо за допомогою маслин, розрізаних навпіл.

Новорічні салати без майонезу

Такі салати виходять не менш смачними, ніж традиційні, адже майонез можна замінити йогуртом, сметаною, оливковою олією або соусом, соком лимону тощо.

Салат "Конфеті без майонезу"

Небанальний салат

Продукти:

Сир твердий 250 г

Перець солодкий 150 г

Кукурудза консервована 150 г

Горошок зелений консервований 150 г

Оливки 150 г

Олія рослинна або оливкова 3 ст. л.

Лимон 0,5 шт.

Сіль

Перець

Рецепт, як приготувати:

Дрібним кубиком нарізаємо солодкий перець. Дрібно нарізаємо оливки. Кубиком нарізаємо сир. Змішуємо всі інгредієнти салату, заправляємо олією і лимонним соком, перчимо і солимо за бажанням. Святковий салат з сиром, солодким перцем, кукурудзою, оливками і зеленим горошком готовий. Подаємо салат Конфетті на новорічний стіл.

Салат "Різдвяний"

Смачний салат на зимові свята

Продукти:

Гриби мариновані 200 г

Капуста квашена 200 г

Перець солодкий 2 шт.

Огірки мариновані 2-3 шт.

Часник 2 зубчики

Цукор 1 ч.л.

Олія 3 ст.л.

Сіль

Перець

Зелень

Рецепт приготування:

Дрібно нарізаємо печериці. Очищаємо і нарізаємо соломкою перець, а огірки - кубиками. Змішуємо їх з грибами і перцем. Додаємо капусту. Пропускаємо часник через прес, перемішуємо. Заправляємо рослинною олією. Додаємо цукор, сіль і чорний перець. Добре перемішуємо. Прикрашаємо зеленню.

Салат з куркою, сиром і апельсином

Корисний салат

Продукти:

Куряча грудка 200 г

Апельсин 150 г

Сир твердий 200 г

Лист салату 40 г

Лимон 0,5 шт.

Сіль за смаком

Олія ​​за смаком

Рецепт салату:

На тарілку сервірування рвемо попередньо ретельно промиті і висушені листя салату. Відварюємо курячу грудинку, охолоджуємо її і ріжемо невеликими кубиками. На листя салату в довільному порядку розкладаємо кубики курки. Нарізаємо сир, кубиками приблизно такого ж розміру, як і шматочки курки, також викладаємо на тарілку з салатом. Таким самим чином і апельсин: ріжемо і викладаємо. Заправляємо салат соком лимона. Солимо. Додаємо рослинну олію за смаком.

Дешеві салати на Новий рік

Як почастувати гостей смачно, красиво і бюджетно? До вашої уваги найкращі рецепти дешевих новорічних салатів (а головне, корисних і багатих на вітаміни)!

Салат "Наречена"

Дешевий салатик на НР

Продукти:

1 великий варений буряк

2 сирі морквини

1-2 плавленого сиру

майонез

грецькі горіхи

родзинки

Як приготувати:

Буряк відварити, натерти на крупній тертці, додати волоські горіхи. Сиру моркву натерти на дрібній тертці і додати родзинки. Натерти плавлений сир, додати майонез, часник. І викладати салат Наречена шарами. Сира морква + майонез + родзинки, плавлений сир + майонез + часник, варений буряк + майонез + горіхи (можна ще чорнослив).

Салат з часником

Простий і смачний салат з майонезом

Продукти:

Капуста білокачанна 0,7 кг

Морквина 4 середніх

Часник 5 часточок

Майонез 25-67% за смаком

Сіль 1 ч. ложка

Приготування:

Шаткуємо капусту, моркву тремо на крупній тертці або середній. Часник пропускаємо через прес. Якщо ви любите страви погостріше, то візьміть більше зубчиків овоча. У глибокому посуді перемішуємо овочі, солимо, заправляємо майонезом.

Салат з печінки тріски

Швидкий салат до столу

Продукти:

Банка печінки

Пів склянки рису

2-3 курячих яйця

Свіжий огірок

Половина середньої цибулини

Майонез звичайної жирності

Як приготувати:

Рис відварюємо і повністю охолоджуємо, викладаємо першим шаром на тарілку. З печінки злити жир, розім'яти її і викласти поверх рису. Ріпчасту цибулю нарізати дрібними кубиками, замаринувати в оцті і цукрі, і викласти як третій шар. Наступними будуть тертий яйця, а поверх них майонез. Тепер настала черга тертого огірка. Якщо у вас залишаться продукти після цього кроку, то повторити всі дії шари, але останнім шаром бажано зробити яєчний.

Смачні новинки

Що оригінального і нового приготувати на Новий рік 2019 і як прикрасити святковий стіл ошатним новорічним салатом? Якщо ви вже замислилися над цим питанням, радимо вам обов'язково включити у своє меню на рік Свині дуже смачний салат "Іграшка".

Салат "Іграшка" (з червоною рибою)

Оригінальна "Іграшка"

Продукти:

Риба червона солона 100 г

Цибуля фіолетова 1 шт.

Яблуко кисле 1/2 шт.

Яйця (варені) 2 шт.

Картопля 2 шт.

Сир твердий 50-100 г

Майонез за смаком

Зерна граната для прикраси

Рецепт приготування:

Фіолетову цибулину ріжемо дрібними кубиками, багато не треба (маленька цибулина). Червону рибу ріжемо невеликими кубиками. Змішуємо цибулю, рибку і кілька столових ложок майонезу. Добре перемішуємо і викладаємо на дно тарілки. Зверху тремо яблуко на крупній тертці, розподіляємо рівним шаром. Наступний шар сир, натертий на дрібній тертці. А потім яєчні жовтки, натерті на крупній тертці. Акуратно змащуємо жовтки майонезом. Сильно не приминаємо, можна зробити сіточку з майонезу, буде навіть краще. Наступним шаром натираємо картоплю на крупній тертці. Додаємо майонез, розподіляємо рівним шаром. Подрібнюємо яєчні білки на мілкій тертці і покриваємо салат зверху. Прикрашаємо новорічний салат зернами граната. Оформляємо стрічку, як у справжньої ялинкової іграшки, і подаємо святковий салат до новорічного столу.

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