Медики нагадали про корисні властивості оливок

У шкірці оливок міститься речовина, що знищує ракові клітини, – маслинова кислота.

Дослідники охарактеризували оливки як "безцінний продукт для боротьби з раковими захворюваннями".

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У публікації видання наукові фахівці констатували: в шкірці оливок міститься до 80% маслиновою кислоти. Ця речовина має властивість затримувати розвиток ракової пухлини, знищувати пухлинні клітини.

Також наукові фахівці відзначили, що оливки містять в своєму складі вітамін Е, дуже важливий для нормальної життєдіяльності всіх органів. Вітамін Е є антиоксидантом, він захищає організм від шкідливого впливу токсинів (наприклад, молочної кислоти), стимулює імунітет, бере участь у захисті від вірусних і бактеріальних інфекцій, покращує регенерацію тканин. На думку фахівців, регулярне вживання оливок дозволяє також домогтися зниження ризику захворювань серця і судинної системи.

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