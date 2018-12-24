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Медики нагадали про корисні властивості оливок

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Оливки містять в своєму складі вітамін Е - фото 1
Оливки містять в своєму складі вітамін Е / olivesprinceton.com

У шкірці оливок міститься речовина, що знищує ракові клітини, – маслинова кислота.

Дослідники охарактеризували оливки як "безцінний продукт для боротьби з раковими захворюваннями".

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У публікації видання наукові фахівці констатували: в шкірці оливок міститься до 80% маслиновою кислоти. Ця речовина має властивість затримувати розвиток ракової пухлини, знищувати пухлинні клітини.

Також наукові фахівці відзначили, що оливки містять в своєму складі вітамін Е, дуже важливий для нормальної життєдіяльності всіх органів. Вітамін Е є антиоксидантом, він захищає організм від шкідливого впливу токсинів (наприклад, молочної кислоти), стимулює імунітет, бере участь у захисті від вірусних і бактеріальних інфекцій, покращує регенерацію тканин. На думку фахівців, регулярне вживання оливок дозволяє також домогтися зниження ризику захворювань серця і судинної системи.

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Джерело: health24
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