Скільки людей вдалося евакуювати з "гарячих точок" за останні 2 дні

Міністерка Ірина Верещук поділилася успіхами гуманітарних коридорів. Зокрема вона зазначила, що понад 80 тисяч людей вдалося евакуювати за останні дві доби з "гарячих точок", де ведуться активні бойові дії.

У своєму новому зверненні Ірина Верещук зазначила, що до безпечних місць вдалося вивезти понад 80 тисяч людей. Розповідаємо, з яких регіонів вдалося евакуювати найбільше людей:

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Результати евакуації українців з "гарячих точок"

З міст Суми, Тростянець, Краснопілля у напрямку Полтави вивезли понад 60 тисяч людей.

у напрямку Полтави вивезли понад 60 тисяч людей. З міста Ізюм до Лозової вдалось вивезти 3 000 осіб. Також до Ізюма завезли понад 100 тонн необхідної гуманітарної допомоги. Мовиться про медикаменти, продукти, воду тощо.

до Лозової вдалось вивезти 3 000 осіб. Також до Ізюма завезли понад 100 тонн необхідної гуманітарної допомоги. Мовиться про медикаменти, продукти, воду тощо. З Київської області, зокрема міст Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель евакуювали понад 20 тисяч людей. Евакуація триває.

Також вона наголосила, що успішно пройшла спецоперація з евакуації 52 дітей з Будинку дитини у Ворзелі. Ще 55 породіль з пологового будинку Ворзеля також у безпеці.

До Енергодару доставили понад 100 тонн гуманітарної допомоги.

На жаль, окупанти продовжують блокувати гуманітарний коридор до Волновахи. І мовиться не лише про вивезення людей, а й про доставку вантажу.

Погіршується ситуація в Маріуполі, який потерпає від справжньої гуманітарної катастрофи. Окупанти цинічно тримають місто у блокаді, а також не впускають вантаж з усім необхідним для містян.

"Найбільший наш біль, про який я не можу мовчати. Я буду говорити щохвилини щогодини я буду звертатися до усього світу: Допоможіть Маріуполю. Там реальна гуманітарна катастрофа. Ми не змогли сьогодні знову вкотре відвезти туди навіть гуманітарний вантаж. Ні вода, ні медикаменти, ні продукти не потрапили до людей, які під тотальним обстрілом ось уже який день поспіль", – звернулась Ірина Верещук.

Маємо надію, що дуже скоро вдасться вивезти українців і з інших міст, які потерпають від ворожої навали. Вірмо у ЗСУ, а також підтримуймо наших бійців. Пам'ятайте, що все буде Україна, а наш ворог дуже скоро згине.

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