Кабмін продовжив карантин в Україні до 2023 року

Кабінет міністрів України продовжив карантин та режим надзвичайної ситуації до 31 грудня 2022 року. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Наразі карантин триває до 31 серпня, а надалі його продовжують до кінця року.МОЗ України не припиняє оновлювати статистку захворюваності, адже останнім часом смертність від ковіду зросла.

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Карантин і режим НС в Україні діятиме до 31 грудня.

Про це повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі Тарас Мельничук – представник уряду у Верховній Раді.

Кабінет міністрів України у п'ятницю 19 серпня, під час засіданні, продовжив карантин і режим надзвичайної ситуації для єдиної системи цивільного захисту до 31 грудня 2022 року.

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