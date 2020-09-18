Скільки людей по цей час орендують DVD-диски у Netflix: шокуючі цифри

Понад два мільйони осіб у США до цього часу орендують DVD-диски фільмів та шоу у Netflix. У 2019 компанія заробила на оренді дисків близько 300 мільйонів доларів. Фільми замовляють поштою через хорошу якість зображення, велику медіатеку та низьку швидкість інтернету у сільській місцевості.

Так, гендиректор Netflix Рід Хастінгс заявив, що DVD-сервіс планує працювати ще близько п'ять років. Однак кількість клієнтів, які орендують диски, скорочується на пів мільйона щороку.

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Netflix DVD досі популярні з кількох причин. Один з користувачів Ерік розповів, що почав орендувати диски у Netflix ще у 2005 році, тому що їх привозили прямо додому, а вибір фільмів був величезним, на відміну від місцевих DVD-магазинів.

У Еріка є й підписка на стрімінгові сервіси – Netflix, Hulu, Amazon Prime і Disney Plus, проте часто він хоче подивитися ті фільми, яких там немає, але є на DVD. Ще одна причина – якість зображення. Чоловік зазначив, що йому подобається дивитися фільми в Blu-ray: "Я іноді помічаю стиснення при потоковій передачі фільмів, і це відволікає. Крім того, я вважаю, що деякі фільми на Blu-ray дуже привабливі візуально".

У деяких жителів сільської місцевості США немає можливості дивитися фільми та шоу в мережі через погану інфраструктуру – у них немає безлімітного інтернету, а перегляд онлайн швидко "з'їдає" виділений трафік.

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