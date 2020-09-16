Американські телекритики обрали найкращий серіал року

Асоціація телевізійних критиків США назвала найкращий серіал року. Ним стало шоу Хранителі, яке перемогло у чотирьох номінаціях.

Так, Хранителі стали найкращими у номінаціях Серіал року, Видатний телефільм або мінісеріал, Видатний новий серіал, а також актриса Реджина Кінг, виконавиця ролі детектива Анджели Абар, була відзначена за "особисті досягнення в драмі".

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Сюжет серіалу "Хранителі"

В основі сюжету серіалу "Хранителі" лежить історія групи супергероїв, які охороняють людство. Події розвиваються в альтернативному 2019 році, в якому немає інтернету і соціальних мереж, через те, що влада не дозволила їм появитися. Штатами уже 27 років править Роберт Редфорд, а копи приховують свої обличчя за жовтими масками, оскільки їхня служба стала дуже небезпечною. Проєкт підіймає тему боротьби з расизмом і показує радикальний правий культ Роршаха "Перевага білих", які призивають до війни проти свавілля поліції. Крім цього, недалеко черговий кінець світу, а Доктор Манхеттен втомився від самотності на Марсі і вирішив знову відвідати Землю.

Хранителі – дивіться трейлер серіалу:

Хранителі – драматичний серіал, який є продовженням однойменної серії коміксів 1987 року, створеної Аланом Муром і Дейвом Гіббонсом. Його творцем для HBO виступив Деймон Лінделоф, який також є сценаристом і виконавчим продюсером. Прем'єра серіалу, що складається з дев'яти епізодів, відбулася 20 жовтня 2019 року.

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