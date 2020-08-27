Скільки людей готові повернутися до звичного життя після завершення пандемії COVID-19

Ми неодноразово чуємо фразу: "наше життя уже не буде таким, як раніше". Мабуть, вона настільки набридла науковцям, що вони вирішили перевірити, чи так це насправді. Для цього фахівці провели дослідження, аби дізнатися, скільки людей готові повернутися до звичного життя після пандемії коронавірусу.

Учені Університетського коледжу Лондона опитали 70 000 мешканців Великобританії. Науковці мали на меті дізнатися, скільки ж людей по завершенні пандемії коронавірусу повернутися до звичного ритму життя. Спойлер: не так уже й багато, якщо вірити британським ученим.

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Скільки людей повернуться до звичного ритму життя?

10% опитаних мають намір повністю відновити образ життя таким, яким він був до початку пандемії коронавірусу, коли вона закінчиться;

близько половини опитаних висловили думку, що вони, можливо, повернуться до звичного ритму життя;

2% узагалі повністю змінили свій спосіб життя за період пандемії;

решта мають намір пристосовуватися до нових обставин.

Серед змін, які люди очікують від себе, – підтримка місцевого бізнесу, тобто покупки не у великих мережевих магазинах, а в дрібних крамницях, велика економія коштів і перехід на віддалену роботу. Люди, які не мають дітей, живуть самі та не мають високих доходів рідше схильні повністю змінювати свій звичний спосіб життя.

До звичного ритму життя повернеться лише кожен десятий

Дослідження показало, що під час карантину пріоритети у багатьох людей помінялися, і більшість людей хоче змінити деякі частини свого життя після завершення пандемії. Карантин зруйнував звички, які формувалися роками і десятиліттями, а також змусив провести переоцінку того, що для нас є по-справжньому важливим і цінним. Люди тепер проводять більше часу з родичами, підтримують представників своєї місцевої спільноти або економлять гроші.

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